«مصر لصناعة الكيماويات» تناقش توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة

تعقد غدا الخميس شركة مصر لصناعة الكيماويات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لمناقشة حساب توزيع الأرباح عن العام المالي 2020-2021.

وأوضحت الشركة، أن الجمعية ستنظر في التصديق على القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال الفترة.

واقترح مجلس إدارة مصر لصناعة الكيماويات توزيعات نقدية على المساهمين عن 2020-2021 من خلال توزيع 73.12 مليون جنيه بواقع جنيه للسهم.

وسجلت مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 133.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 63.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 480.6 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 365.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له

وقد أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 109 بالمائة، على أساس سنوي.