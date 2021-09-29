تعرف على كيفية التحكم في الأحلام الغريبة بشكل علمي

أحداث الحياة غير المتوقعة والمستويات العالية من التوتر والتغييرات في الروتين يمكن أن تؤثر جميعها على أحلامنا، ما يجعلها أغرب وأكثر حيوية ولا تنسى.

إليك ما يمكن أن يسبب أحلامك الغريبة وكيف يمكنك إدارتها بشكل أفضل، وفقًا لتقرير نشره موقع "insider".

لماذا لدينا أحلام غريبة؟

تمر أجسامنا بمراحل مختلفة من النوم كل ليلة، ستحدث معظم أحلامك أثناء نوم حركة العين السريعة، والذي يحدث بعد حوالي 90 دقيقة من نومك.

من جانبها تقول ستيفاني ستال، طبيبة طب النوم في جامعة "إنديانا هيلث" أن الأحلام أثناء نوم حركة العين السريعة غالبًا ما تكون غريبة الأطوار، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالعواطف.

ولا يزال الغرض من الأحلام غامضًا إلى حد ما بالنسبة للمجتمع العلمي، على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تفسر سبب وجود أحلام غريبة أو حية بشكل خاص.

وتشير الأبحاث إلى أن الحلم يلعب دورًا في معالجة المعلومات التي أخذتها خلال اليوم، وتعزيز الذكريات وفرز المعرفة الجديدة، وعلى وجه التحديد، حيث أكد الباحثون، إذا كنت تركز على موضوع واحد قبل النوم مباشرة، فهناك احتمال أكبر أن يظهر في حلمك.

وإذا كنت تشاهد الأخبار بقلق شديد أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا مع اقتراب موعد النوم، فمن المرجح أن يكون لديك أحلام تتعلق بمحتوى ما كنت تنظر إليه أو المشاعر التي شعرت بها عند القيام بهذه الأنشطة.

كيفية إدارة الأحلام الغريبة ؟

يقول الأطباء، إن معظم الناس لديهم أحلام غريبة من وقت لآخر، وهي في العادة ليست مدعاة للقلق، فهناك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تجربتها لمنع الأحلام الغريبة أو تهدئة نفسك بعد حدوثها.

الحد من التوتر:

أوضح الخبراء، إن الطريقة التي تقضي بها وقتك قبل النوم مباشرة يمكن أن تؤثر على أحلامك بمجرد أن تنام، لذا حاول الامتناع عن الأنشطة التي قد تجعلك قلقًا أو تجعل عقلك يتسابق مع الأفكار السيئة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء:

إذا أيقظك حلم مزعج في منتصف الليل، فقد يكون من الصعب عليك العودة للنوم، حيث أشار الباحثون إلى أن الاسترخاء والتنفس العميق والتركيز على تقليل معدل ضربات القلب من الأمور الجيدة.

جرب بروفة الأحلام:

يقول الباحثون، إن الطريقة المعروفة باسم "بروفة الأحلام" هي طريقة أخرى للمساعدة في إدارة أو منع الأحلام الغريبة من تدمير نومك، حيث تتضمن هذه العملية تدوين قصة الحلم السيئ ثم وصف نهاية بديلة أو أكثر سعادة.