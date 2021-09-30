عبدالعزيز: شركات المقاولات المصرية اقتنصت حزمة مشروعات لأعمال الطرق فى زامبيا وزبمبابوى

قال المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن شركات المقاولات المصرية اقتنصت حزمة من المشروعات المتخصصة بالنية التحتية وأعمال الطرق والمرافق بزامبيا وزبمبابوي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح لـ«الدستور»، أن تقوم الشركات المقاولات المصرية بعمل دراسة كافة المشروعات المطروحة وعرضها خلال الفترة المقبلة على الحكومات الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشروعات بالقارة السمراء بشأن تنفيذ بعض المنشات السكنية والإدارية الضخمة، فضلاعن إنشاء مجمعات للصناعات بالقارة.

وأضاف حسن عبدالعزيز، أن المشروعات العملاقة التي دشنها الدولة فتحت أسواق عديدة لشركات المصرية بدول القارة السمراء؛ نظرًا لنجاح التجربة المصرية بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة وأيضًا تطوير العشوائيات أثناء تفقدهم للمشروعات خلال زيارتهم لمصر.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد، أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المنافسة خارج مصر وتصدير أعمالها وذلك يعود لحجم الأعمال الضخم الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة والخبرات الكبيرة التي امتلكتها تلك الشركات من العمل بالسوق المصري وما نفذته الشركات داخل مصر وسط انضباط وسرعة وجودة في التنفيذ.

وأوضح أن هناك استحوذا عدد كبير من قطاع التشييد والبناء للعمل في مشروعات متنوعة بدولة القارة السمراء قبل الانتهاء من عام 2021 الجاري، ومن المُخطط مضاعفة عدد الشركات المصرية في مشروع إنشاء العاصمة الجديدة بها والتي تضم فرصا متنوعة لمشروعات البنية التحتية والسكنية والمشروعات الإدارية.

وأردف رئيس اتحاد منظمات التشييد، أن قطاع التشييد والبناء اثبت أنه القادر على تنفيذ كافة المشروعات العملاقة خلال فترات وجيزة للغاية وهذا ما يدل أن شركات المقاولات المصرية تعيش عصرها الذهبي بسبب النهضة العمرانية الكبري التي دشنها الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن المشروعات العمرانية العملاقة ومشروعات البنية التحتية القطار الكهربائي وأعمال الطرق الضخامة العملاقة فتحت مجال عمل لشركات المقاولات بشكل لم تشهده من قبل.