لليوم الثاني.. ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا لليوم الثاني على التوالي أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمي وعلى المنصة الرسمية لمصرف لبنان "صيرفة"، على خلاف المتوقع، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى ما قبل تشكيل الحكومة.

وبلغ متوسط سعر الصرف اليوم 17250 ليرة لكل دولار في السوق الموازية رغم توقعات بتراجع السعر اليوم عن متوسط أمس الذي بلغ مستوى 17 ألف ليرة لكل دولار وذلك بالتزامن مع تحسن الأوضاع السياسية مع انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.

وعلى منصة صيرفة الرسمية، بلغ حجم التداول عليها اليوم ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي بمعدل 14700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بدلا من 14500 ليرة المسجلة أمس.

وتزامن الارتفاع في سعر صرف الدولار مع زيادة طفيفة في أسعار الوقود اليوم بعد رفع النسبة الأكبر من الدعم الحكومي له خلال الأسابيع الماضية، كما قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل اللجنة المعنية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة انقاذ البلاد.

ويبقى السعر الرسمي في البنوك ثابتا منذ أكثر من 20 عاما عند حد 1507 ليرة لكل دولار، فيما يظل ايضا سعر الصرف لأصحاب الودائع ثابتا عند حد 3900 ليرة لكل دولار.

وينعكس ارتفاع سعر الصرف في السوق على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في لبنان والتي تختلف من يوم لآخر وفقا لسعر الصرف، بالإضافة إلى الهامش الذي يضيفه التجار على السعر تجنبا للخسائر الكبيرة في حال ارتفاع السعر فجأة مثلما وصل إلى 22 ألف ليرة لكل دولار في الفترة ما بين اعتذار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة وتكليف رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي بتأليفها خلال شهر يوليو الماضي.