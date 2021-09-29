«الأزهر للفتوى» يستقبل رابع أفواج برلمان الشباب

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة مرسى مطروح، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج هو رابع الأفواج التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك ..ابنِ وعيك» التي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من أعضاء المركز وقيادات الوزارة.

وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ معاذ شلبي، والشيخ السيد عرفة، وهبة سالم - أعضاء الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: اهتمام الإسلام بمعاملات الإنسان، وحسن تواصله، وكيفية تحقيق الذكاء الاجتماعي، وتوازن الإنسان في علاقاته وبين واجباته، وأهم مهارات الذكاء الاجتماعي، ومظاهره وسماته، مع ضرب أمثلة واقعية لعلماء وملهمين برعوا في الذكاء الاجتماعي وحسن التواصل.

كما تحدثوا عن قيمة الوقت في الإسلام، وكيفية استثماره، والتحذير من مضيعاته، مع ضرب أمثلة واقعية لعلماء وملهمين أحسنوا استثمار أوقاتهم، وتركوا إنجازات كبرى، أثروا بها في الدنيا، ونفعوا بها الناس.

واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادات بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

وقد عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظتين، وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.