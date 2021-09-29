أمسية احتفالية بالتجربة الفكرية للناقد يوسف نوفل بالأعلى للثقافة

بدأت، مساء اليوم أمسية المجلس الأعلى للثقافة للاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد الدكتور يوسف حسن نوفل، وذلك عبر تطبيق زووم، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور عبد الرحيم الكردي مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس.

يدير اللقاء الدكتور أحمد درويش، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم وعضو اللجنة ويشارك فيه الدكتور يوسف حسن نوفل الأديب والناقد والشاعر الكبير، الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الأدب والنقد بكلية التربية، جامعة عين شمس والدكتورة عزة أبو النجا: أستاذة الأدب والنقد الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس، الدكتور محمود الضبع:أستاذ النقد الأدبي بكلية الاداب جامعة قناة السويس، الدكتور محمد علي سلامة: أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو اللجنة، الدكتور أحمد الصغير - أستاذ الأدب العربي المشارك بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والتقدية.

يوسف حسن نوفل ولد فى 1 أكتوبر 1938 مأديب وناقد وشاعر مصري، ويعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث.

انتقل نوفل عام 1960 إلى القاهرة ليستكمل دراسته الجامعية حيث التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964, وعلى الماجستير 1969, ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973 وموضوع الأطروحة عن "محمد عبد الحليم عبد الله"، وحصل على درجة "أستاذ" سنة 1985.

وتولّى مواقع قيادية جامعية في جامعات مصرية وعربية عميد مؤسس لكلية التربية ببور سعيد سنة 1986 ـ 1988 كما أشرف على اللجنة الثقافية بأسبوع شباب الجامعات عام 1987، وقد كرّمتْه جامعة قناة السويس مع الرواد وطبعت ذلك في كتابها التذكاري، ورشحته لجائزة الدولة التقديرية، أسّس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات بجامعة قناة السويس.

وناقش وأشرف على مائتيْ رسالة علمية في الأدب واللغة في جامعات مصر، ومعهد الدراسات العربية بالقاهرة، وجامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية، وجامعة وادي النيل بالسودان.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=287637606247640¬if_id=1632938462914806¬if_t=live_video_explicit