نيفين مسعد: الإسلام السياسى انكشف فى كل الوطن العربى والناس وعت الدرس

حين تبحث عن مقالات د. نيفين مسعد تتوقع أن تدور تلك المقالات فى إطار تخصصها فى العلوم السياسية، لكنها تمنحك عن طيب خاطر خريطة جديدة عن نفسها من خلال سطورها المكتوبة بعناية، حين تتنقل ما بين السياسة والأدب والفن وأحيانًا الرواية، حين تدهشك بتفاصيل تلتقطها من فيلم قديم أو مؤتمر صحفى تجمع خيوطه مسبقًا، ما بين أستاذ جامعى داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو حالى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو سابق بالمجلس القومى للمرأة، لا تفضل د. نيفين مسعد أن تمارس السياسة وتعلن ذلك بجدية، لكنها تتحدث عن السياسة الفاعلة التى تحبها والتى تغيّر الأفكار للأفضل.

داخل مكتبها الأنيق بجامعة القاهرة تحدثت إلينا د. نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، عن المشهد السياسى الحالى فى مصر والعالم العربى وعن التعليم والتمييز والمرأة والأمل..

■ المشهد السياسى الداخلى فى مصر.. هل تغيّر فى ٢٠٢١؟

- نعم المشهد السياسى مختلف لحسن الحظ، ولعل أحدث ما يدعو للتفاؤل داخل المشهد إطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وسبق هذا استحداث لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ثم هناك إعلان الرئيس «عام ٢٠٢٢» عامًا للمجتمع المدنى، وهى نقطة شديدة الأهمية وتعد تطورًا مهمًا على مستوى الوطن العربى كله، المجتمع المدنى يتضمن طيفًا واسعًا جدًا من المكونات، يحصره البعض فى المنظمات غير الحكومية فقط، لكن فى واقع الأمر تدخل فيه النقابات والشخصيات العامة المؤثرة والأنشطة الأهلية غير المُؤطّرة بالضرورة. المجتمع المدنى كيان يتوسط العلاقة بين السلطة والمواطنين ويعمل فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إنه دينامو لضخ الأفكار والتوعية السياسية والثقافية والتدريب على المهارات والتشبيك بين الأطراف المختلفة، وبالتالى فإن تخصيص عام له أمر فى منتهى الأهمية، فهى مبادرة مهمة إلى مدى بعيد، كما قلت، فتخصيص عام للمجتمع المدنى يجعله فى بؤرة الضوء، خصوصًا أن هناك بعض الأفكار المشوشة وغير الدقيقة عنه والجنوح للحكم عليه من واقع ممارسات قلة من منظماته.

■ كيف هو المشهد فى تونس فى رأيك؟ وإلى أى مدى تتشابه التجربة التونسية مع التجربة المصرية؟

- التجربة التونسية شبيهة بالتجربة المصرية إلى حد كبير، نظرًا لبروز دور جماعة الإخوان فى كلتيهما بعد الاحتجاجات الشعبية. وفيما يخص التطورات الأخيرة فإن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد من تجميد البرلمان وحل الحكومة والوعد بتعديل النظام السياسى ستحدث تغيرًا كبيرًا فى المشهد السياسى. نحن كانت لدينا نفس الجماعة ووصلت إلى السلطة، لكن الاختلاف عن تونس يكمن فى أن حركة «النهضة» قدرتها أكبر على المناورة السياسية والتخفى واستمالة جانب من النخبة. مؤخرًا اختلف مسلك حركة «النهضة»، ويبدو أنها شعرت بأنها بلغت مرحلة التمكن وبالتالى استماتت فى الدفاع عن هذا الوضع، هناك اتهامات لها بقتل اثنين من القيادات اليسارية التونسية، وهناك استقواء بالبرلمان والتفاف على رئيس الحكومة السابق لتوظيفه فى مواجهة الرئيس قيس، وهناك محاولات لا تتوقف لاختراق المجتمع من أسفل وفرض أيديولوجيتها لا سيما فى المناطق المهمشة. ومع ذلك فإن الشعب التونسى تنبه إلى أن مرونة الشيخ راشد الغنوشى ما هى إلا مجرد قناع، وأنه يطالب بتداول السلطة لكنه يرفض بإصرار التنازل عن منصب رئيس الحركة، ومن هنا جاء الالتفاف الشعبى الواسع حول قرارات ٢٥ يوليو. وحتى قبل هذا التاريخ فإن المجتمع المدنى التونسى- مرة أخرى نتكلم عن المجتمع المدنى- كان للغنوشى بالمرصاد فى محاولته لتغيير صبغة المجتمع التونسى، وفى مسعاه لربط تونس بالأحلاف الخارجية، وفى التفافه على مكتسبات المرأة التونسية.

■ هل تحوّل «الغنوشى» فى رأيك؟

- هو لم يتحوّل، لكنه تحايل فترة من الوقت، البعض كان يريد تصديق أن راشد الغنوشى مختلف عن محمد بديع، وأن وجوده فترة طويلة فى الغرب واحتكاكه بالثقافة الغربية يجعلاه منفتحًا، لكن التجربة أثبتت أن التجربة الإخوانية فى كل المجتمعات التى ابتليت بها تشترك فى المضمون وتختلف فى التفاصيل، وأن كل من انتمى لهذه الجماعة يقدّم الولاء لها على أى رابطة أخرى، بما فى ذاك رابطة الانتماء للوطن.

■ متى تصعد الحركات الإسلامية فى المجتمعات المختلفة؟

- تصعد هذه الحركات فى ظل الأزمات وحالات الفوضى والاضطراب، وأيضًا حين تكون هناك نخب تعقد صفقات تبايع بها هذه الحركات مقابل مكاسب سياسية ضيقة ومصالح متبادلة، وهى تصعد بالتأكيد فى ظل ضعف الوعى وانتشار الجهل، حيث يسهل عليها أن تمرر خطابها السياسى وتدّعى أنه خطاب الدين نفسه، وفى الأخير هى تصعد عندما يتم توظيفها من الخارج لتغيير النظم السياسية واستنزاف الثروات الوطنية وإحداث ما يُسمى «الفوضى الخلاّقة».

■ هل هذا يعنى أن الحركات الإسلامية فى الدول العربية فى أفول؟

- بالطبع هناك أفول وتراجع كبير فى الشعبية، وبالتالى فى دور الحركات الإسلامية فى العالم العربى، حدث هذا فى مصر والسودان وتونس والمغرب، ولا ننسى أن الإسلاميين فى ليبيا خسروا انتخابات ٢٠١٤، لكنهم أبوا أن يخرجوا من المشهد وحدثت تطورات انتهت إلى توقيع اتفاق الصخيرات بنصوصه المعروفة وما تسبب فيه من أزمات. عمومًا هذا هو فهمها المعتاد للديمقراطية باعتبارها آلية تصعد بها ولا تصعد بسواها.

■ فى ظل خطاب رئاسى دائم عن دور المرأة وأهميته، هل الكوتة حل جيد لوجود المرأة فى البرلمان؟

- فكرة الوعى مهمة، لن أحتاج إلى تدخّل القيادة السياسية لتحديد كوتة للمرأة إذا كان لدىّ مواطن ينتخب المرشح على أساس الكفاءة وليس على أساس النوع، وإذا كان الجميع يعلم أن النوع لا يرتّب إلا الاختلاف فى الوظائف البيولوجية لا أكثر ولا أقل ولا شأن له بالدور العام للمرأة. معارضو الكوتة يقولون إنه على المرأة أن تشارك فى الانتخابات مثلها مثل الرجل، لكنها للأسف ليست مثل الرجل، لأن المجتمع يفرق ويميز والأرضية ليست واحدة، المجتمع يعتبر الرجل أكفأ، فى حين أن المرأة تحارب من أجل حقوقها، الحجة الأخرى ويتداولها البعض أن العبرة ليست بالكم ولكن بالأداء، وهذا حكم مسبق بأن المرأة إذا أصبحت وزيرة أو عمدة أو محافظة.. إلخ فإن أداءها سيكون أسوأ، فهل كل الرجال أكفاء؟ أى تعميم هو حكم منحاز. عمومًا هناك تجديد فى دورة النخبة، إذا انتخبت سيدة وكانت غير مفيدة لديك الفرصة لتغيرها مثل الرجل تمامًا، وكم من النواب الرجال كان أداؤهم ضعيفًا ولم يتحدث عنهم أحد.

■ المرأة محور صراع بين القوى الظلامية وقوى التنوير، والجماعات الإسلامية تستخدم المرأة للدخول إلى البيوت؟ كيف أغير من تركيبة المجتمع ونظرته إلى المرأة؟

- يحتاج تغيير الصورة الذهنية إلى سياسة دولة لا سياسة وزارة أو مسئول بذاته، سياسة دولة كاملة لتغيير الوعى وغربلة الأفكار المتخلفة، ونعمل عليها من خلال وسائل التنشئة المختلفة، نحتاج من الإعلام تقديم النماذج المستنيرة، وفى حالة تقديم نماذج سلبية ننظر لها نظرة نقدية، نحتاج من وزارتّى الشباب والثقافة تفعيل المنصات الثقافية التى توعّى وتنوّر وتحطم القوالب الثابتة.. وهذه ليست سوى مجرد أمثلة، وطبعًا فى هذا الخصوص فإن المجلس القومى للمرأة يضطلع بمسئولية أساسية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال المرأة. المرأة هى الهدف الذى تصوب عليه الجماعات الإسلامية.

■ ما تقييمك لفكرة إلغاء الديانة من البطاقة الشخصية؟

- فى رأيى الشخصى هناك أولويات أخرى للتخلص من ظاهرة التمييز الدينى، فالأهم من وجهة نظرى كيف نخلق الذهنية غير التمييزية فى المدرسة والجامعة والمصلحة الحكومية والصعيد والنادى والسينما أو الفن وفى السوق وفى كل المساحات العامة المشتركة. عندما تتغير الذهنية لن أكون فى حاجة لممارسة التمييز، ببساطة لأننى سأقتنع بالتعامل مع الناس كما هم يظهرون أمامى وليس كما يقفون بين يدى الله فى أماكن الصلاة أكانت مسجدًا أم كنيسة. أما حين ألغى الديانة من البطاقة فماذا سيحدث؟ لا شىء، بل أقول لك إن الشخص الذى يرفض هذا الإلغاء لو اضطر إليه فإنه سوف يتحايل عليه بطريقة أخرى ويذهب للأسماء الفاقعة التى لا لبس فيها، فماذا يفيد إلغاء خانة الديانة إذا كان لدينا مصرى اسمه عمر أو يوحنا مثلًا؟

■ البعض يرى أن الأسماء نفسها كافية للإشارة للدين، وبالتالى تغيير خانة الديانة لا أهمية له ما رأيك؟

- فى الخمسينيات والستينيات كانت الأسماء المشتركة، مثل علا ومنى ونادية منتشرة ولها مساحة واسعة، لم تكن هناك مشكلة الحاجة للظهور والقول نحن هنا. مع السبعينيات وتقارب السادات مع الجماعات الإسلامية لضرب اليسار فإن الأسماء صارت آلية دفاعية، وبدأ الفرز على مستوى الأسماء، وليس فقط الأسماء، بل الرموز الدينية أيضًا. وهذه الظاهرة بلغت ذروتها حتى إن كل سيارة فى الشارع كانت تدّل على ديانة صاحبها بالملصقات والصلبان والسبح والصور للأولياء والقساوسة، وكتب دكتور مصطفى الفقى، فى حينها، داعيًا لوقف هذه الظاهرة، وبالفعل تم التصدّى لها بالقانون. وهكذا كما ترين فإن إشهار الهويات فى المجال العام هو نتيجة وليس سببًا، بمعنى أن انحسارها يرتبط بمعالجة التمييز أولًا، وليس محوها هو الذى يفضى لانتهاء التمييز. وفى نفس هذا الإطار أتعامل مع فكرة إلغاء خانة الديانة، ليس بمعنى رفضها لكن بمعنى أنها ليست أولوية.

■ هل لديك اقتراحات فيما يخص تلك القضية؟

- التنشئة على قبول الاختلاف بواسطة كل مؤسسات التنشئة من جهة، وإقامة مرصد يرصد التمييز عمومًا، ومنه التمييز على أساس دينى، بحيث لا يكون هناك مدرس يطعن فى دينى، أو كتاب يسقطنى من تاريخ وطنى، أيضًا أنا مع تدريس نصوص من العهد الجديد، كما قال الرئيس، فهل لا بد أن ما أدرسه أؤمن به؟ أتذكر حين دخل ابنى مدرسة أنشأتها إرسالية تبشيرية قال مدير المدرسة للطلبة أول يوم فى الدراسة هناك ٣ يتم طردهم من المدرسة فورًا «من يقول أنا أهلاوى أو زملكاوى، ومن يقول أنا مسلم أو مسيحى، ومن يقول أنا من فرع المدرسة فى القبيصى أو مصر الجديدة»، لذلك تخرّج ابنى من المدرسة وله صحبة جميلة من زملائه المسلمين والمسيحيين، وهذه عملية تنشئة سليمة.

■ كيف تقيمين العملية التعليمية فى مصر فى ظل المستجدات الخاصة بكورونا؟

- أنا كأستاذ جامعى بالطبع أعانى، لدىّ عدد كبير من الطلاب أوراق إجاباتهم بها أخطاء لغوية ومعلوماتية بديهية تدهشنى، وهذا طبعًا ليس وليد كورونا، لكن الوضع يتفاقم. فى ظل مستجدات ما بعد كورونا، فالعملية التعليمية أصبحت فى مأزق؛ لأن كورونا تحدّت أسس العملية التعليمية، التى تتجاوز التعليم إلى التنشئة، من خلال التفاعل والاحتكاك المباشر بالوسط التعليمى بأبنيته ومدرسيه وطلابه وأنشطته، كل مكوّن من هذه المكوّنات له وظيفة، حتى كافتيريا الجامعة لها وظيفة أو وظائف كمساحة عامة للقاء والتفاعل. ثم إن آلية الامتحانات الإلكترونية لتقييم مستوى الطلاب لا تلائم الكليات النظرية، وإن كانت مفيدة بالنسبة للكليات العملية. التعليم ليس كبسولة يبتلعها الطالب، التعليم حياة متكاملة، ومازلت بعد سبعة وثلاثين عامًا من تركى مدرستى أتواصل مع أساتذتى، أمدّ الله فى أعمارهم، فقد أعطوا جيلى كل ما يلزمه ليكون جيلًا سويًا، المعلّم يؤثر، سواء على المستوى الجامعى أو بشكل أخص على المستوى ما قبل الجامعى.

■ هذه الأيام نتذكر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذكرى رحيله.. كيف ترين تجربته؟ وتقييمها؟ وما رأيك فى تلك المناسبات التى تحمل اختلافات كبيرة بين مدافع ومهاجم له؟

- لقد توقفت عن الكتابة فى ذكرى عبدالناصر بعد أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعى لمنصّات إطلاق الاتهامات بين محبّى عبدالناصر وكارهيه. البعض يطلق علينا لفظ «دراويش جمال عبدالناصر»، والمسألة ليست دروشة إطلاقًا، فنحن نقيّم التجربة تقييمًا موضوعيًا بإيجابياتها وسلبياتها ونقدّر إنجازاتها الضخمة وانكساراتها المؤلمة، أو كما قال عمنا الكبير أحمد فؤاد نجم عن عبدالناصر «عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت». تجربة جمال عبدالناصر كانت تجربة بالغة الأهمية بطلها شاب فى الثلاثينيات من عمره امتلك رؤية استراتيجية لتحقيق نهضة كبرى، رئيس له حضوره القومى العربى الذى لا يُنكر من الجزائر لسلطنة عمان واليمن مرورًا بالقلب فى سوريا، يعى أهمية الظهير الإفريقى، وله دور رائد فى دعم حركات التحرر الوطنى وفى تأسيس حركة عدم الانحياز، يدرك قيمة عدم الارتهان لإرادة الغرب ويكسر احتكاره تجارة السلاح، وفى الداخل يُطلق ورشة كبرى لبناء الصناعة الوطنية، ويبنى السد العالى، ويبدأ البرنامج النووى المصرى ويؤمم القناة، يحقق العدالة الاجتماعية ويتيح للبسطاء فرص التعليم والملكية والحراك الاجتماعى، يبنى الكاتدرائية، ويعطى المرأة الحق فى التصويت والترشح، ويعيّن أول وزيرة. ما حققه عبدالناصر تداعى إلى ذهنى فى شكل دفقات دون ترتيب زمنى؛ لأن ما صنعه حقيقى وجديد ومبهر، فقولى لى كيف لا نحبه؟ نعم هزيمة يونيو كانت موجعة جدًا وقاصمة، لكنه وهو على هذه الحال اشتغل على شد ظهورنا، فأعاد بناء القوات المسلحة، وبدأ حرب الاستنزاف، وكتب تاريخًا عسكريًا مختلفًا عن تاريخ ما قبل يونيو. وحتى سجلّه السياسى الذى يؤاخذ عليه فإنه كان يحاول تغييره بعد ١٩٦٧، وقطع بالفعل خطوات فى هذا الاتجاه؛ لأن تجربة الهزيمة تركت آثارها على كل المستويات وتعلمنا منها جميعًا، وهو أول من تعلّم.

تجديد الخطاب الدينى دعوة تقف عند خطابات الرئيس لكنها لا تنفذ لماذا فى رأيك؟

- نحن متفقون على أن كتب التراث بها الكثير مما يجب تنقيته، ولا أحد فى الدنيا يملك الحقيقة المطلقة مهما أوتى من العلم، فالعلم ليس له كبير، لكن المشكلة أننى فلان بالتدريج، أدحرج صفة القداسة من الرسل للأئمة الأربعة للشيوخ فى المساجد وصولًا لشيوخ الزوايا، طوال الوقت أدحرج صفة القداسة، وهو أمر غير منطقى، لأن لا أحد معصومًا، وبالتالى لا بد من وقفة مع كتب التراث، وهو مدخل لمحاربة التطرف، لكنه ليس المدخل الوحيد بالطبع، لا بد أن أغير الفكر، ألم يسأل أحد نفسه لماذا جزء كبير من بنات الإخوان تخرّجن فى الأزهر؟ الحل هو تهيئة البيئة لتخريج نماذج تؤمن بأنها لا تملك الوصاية على معتقدات الآخرين ولا يجوز لها ازدراؤها.