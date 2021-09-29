مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

قال مسئول أمريكي، منذ قليل، إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد، خلال زيارته إلى مصر، دعم الإدارة الأمريكية لمبدأ حل الدولتين.

سوليفان يؤكد لمصر دعم بايدن لحل الدولتين

وأضاف المسئول الأمريكي، لوكالة "رويترز" البريطانية، أن سوليفان شدد، خلال لقائه مسئولين مصريين، على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمبدأ حل الدولتين فيما يخص القضية الفلسطينية، ومباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واجتمع سوليفان، اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكري، في القاهرة.

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، بمقر الوزارة.

وجرت المشاورات بين شكري ومستشار الأمن القومي الأمريكي لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

ويجري سوليفان جولته الأولى في المنطقة، منذ توليه منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتشمل مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية.