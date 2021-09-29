محافظات الجمهورية تنتفض: إزالات من المهد.. وإجراءات قانونية سريعة

نشاط كبير تشهده محافظات الجمهورية منذ صدور تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمصارف المائية، حيث شنت المحافظات حملات لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإعادة الشىء إلى أصله.

وأكد مسئولو المحافظات إزالة عدد كبير من التعديات وتكليف لجان بالمتابعة الدورية لمنع إعادة التعدى على تلك الأراضى، إلى جانب مراجعة مسارات المياه فى الترع والمصارف والنيل لتسهيل رى الأراضى، وهى الجهود التى تستعرضها «الدستور» خلال السطور التالية.

كفرالشيخ قاعدة بيانات للمخالفين

قال المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى بكفرالشيخ، إنه يجرى حصر كل المخالفات والتعديات بالمحافظة وإزالتها إلى جانب حماية مصادر المياه وإيصالها بسهولة للمزارعين لرى أراضيهم.

وكشف «المحمدى» عن أنه تم رصد ٤٠٠٠ حالة تعدٍ على المصارف المائية والنيل بأنحاء المحافظة، ولديهم قاعدة بيانات بأسماء كل المخالفين، لافتًا إلى أنه ستتم إزالة تلك التعديات والمخالفات على نفقة المعتدى أو المخالف وليس الدولة، موضحًا أنه يجرى التنسيق مع المحافظ والأجهزة الأمنية لتنفيذ ذلك.

وفى السياق ذاته، أكد رؤساء مراكز الحامول وبلطيم وكفرالشيخ وسيدى سالم إزالة عشرات التعديات على أملاك الدولة والمصارف المائية والأراضى الزراعية، ضمن الموجة الـ١٨ لإزالة التعديات. وأوضح عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه جرت إزالة ٢١ تعديًا على المصارف المائية و١٥ على الصرف الصحى، فيما أكد المهندس شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رصد نحو ٩٧ حالة تعد على الرى والصرف، وتم تقسيم إزالاتها على مرحلتين، الواحدة ستستمر يومين. فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ ٤٩ قرار استرداد أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة الـ١٨ حتى الآن ٥٠٣ قرارات، ٣٤٦ منها خاصة بمبان على مساحة ٢٣٩٥٨ مترًا، و١٥٧ خاصة بالزراعة على مساحة ٣٣٧ فدانًا، و١٠ قراريط و١٧ سهمًا، بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وكذلك عدم السماح بحدوث تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، موجهًا بإزالة أية مخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

سوهاج تنفيذ القرارات بحزم

أعلنت محافظة سوهاج عن أنه تمت إزالة ٢٨٥ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال ١٠ أيام فقط، ضمن فعاليات الموجة الـ١٦ لإزالة التعديات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. ووجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة وعبر غرفة العمليات بالمحافظة، لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية. وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن آخر حملة إزالات أسفرت عن إزالة ١٧٤ حالة تعد على أراضى مبان، بمساحة ١٤ ألفًا و٨٣٩ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة ١١١ حالة تعد على الأراضى الزراعية، بمساحة ٢٩٨ فدانًا و١٠ قراريط و٥ أسهم. من جانبه، أكد خالد عبدالراضى، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالمحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية. وقال: «خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضى، بلغ إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج ١٢٤ ألفًا و٩٨٣ حالة، على مساحة ٥٤١٣ فدانًا و١٣ قيراطًا تقريبًا، ونجحت الحملات المتواصلة فى إزالة ٤٢ ألفًا و٣٨٦ حالة منها، على مساحة ٢٠١٢ فدانًا وخمسة قراريط، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٣.٩٪، ويجرى حاليًا تكثيف الجهود لإزالة حالات التعديات المتبقية». وأضاف: «جاء مركز المراغة فى مقدمة مراكز المحافظة فى عدد التعديات على الرقعة الزراعية، بإجمالى ١٧ ألفًا و٢٩٥ حالة تعد على مساحة ٦٥٦ فدانًا، تمت إزالة ٣١٣٨ حالة منها على مساحة ١٢٢ فدانًا، بنسبة تنفيذ ١٨٪، فيما جاء مركز ساقلتة فى المركز الأخير من حيث حالات التعدى على الأراضى الزراعية، بإجمالى ٣٨٠٥ حالات، على مساحة ١٥٨ فدانًا، تمت إزالة ٣٢٦٠ حالة منها على مساحة ١٧٤ فدانًا، بنسبة تنفيذ ٤٠.٥٪». وأكد استمرار الحملات لإزالة كل التعديات على الرقعة الزراعية، والتصدى لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع إحالة المخالفين والمقصرين بالإدارات الزراعية بكل المراكز للتحقيق».

أسوان خطة لتنظيم حملات متتالية

أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع الجهات التنفيذية، ومديرية أمن أسوان، لإعداد خطة شاملة لتنظيم حملات متتالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة من الأراضى وجسور الترع والمصارف، مع وضع قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر دقيق ومطابق للواقع الفعلى لكل أنواع التعديات وأصحابها، لوقف الدعم المقدم إليهم. وأكد استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة ٣٧ حالة تعدٍ، بإجمالى مساحة ٥٤ ألف متر مربع، وذلك بمناطق الرضوانية والتجاريين والمحمودية، كما تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية حفاظًا على حق الشعب وحماية لأرض الوطن. وأوضح أن التعديات شملت ١٥٠ فدانًا بقرية بلانة، على جسور ترعة النقرة، كانت مخصصة لإنشاء قرية نموذجية تضم جميع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية.

الغربية لا نية للتصالح

أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة تعمل حاليًا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر. وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد مع التأكيد على جاهزية جميع المعدات اللازمة لتنفيذ موجات إزالة كبرى على التعديات فى جميع المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكرى.

وأوضح «رحمى» أن المحافظة عازمة على التصدى بكل حزم لجميع أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدى على نهر النيل، بما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات». وأكد أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة التعديات بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة. بدورها أكدت المهندسة أمل حامد، القائم بأعمال وكيل وزارة الرى بالغربية، أن تعليمات الرئيس السيسى ستنفذ فورًا بكل حزم وشدة، نافية وجود نية للتصالح مع المخالفين مقابل دفع مبالغ مالية.

وعن المبالغ المالية التى تُحصلها الرى من بعض المخالفين، قالت إنها مقابل انتفاع بالأرض لحين تنفيذ الإزالة النهائية، وأن هذه المدفوعات لا تعنى استثناء صاحبها من موجة الإزالات.

فيما قال الدكتور خالد على أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة، إنه يجرى تسليم المخالف للنيابة العسكرية، لحين الانتهاء من إزالة التعديات، مع إلزامه بدفع تكاليف الإزالة، وتحويله للمحكمة، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الدولة.

الدقهلية القضاء على ٦٠٠ حالة

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أن حملات إزالة التعديات على الترع والمصارف وأملاك الدولة وجانبىّ نهر النيل، نجحت فى إزالة ٦٠٠ حالة تعدٍ، منها ٥٢٦ حالة بالمبانى، بمساحة ٣٦ ألفًا و٩٩٣م٢ و٤٧ حالة تعد على أراض زراعية، بمساحة ٣ أفدنة و٢٣ قيراطًا و١٨ سهمًا، بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

وقال المحافظ، فى تصريحات، أمس، إن حملات الإزالة مستمرة لليوم الخامس عشر على التوالى، وهناك تنسيق كامل مع مديريات الأمن والرى والزراعة والأوقاف والسكك الحديدية، لتحقيق الهدف.

الوادى الجديد مراجعة موقف منطقة «النقب والمنيرة»

اجتمع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، برؤساء مراكز المحافظة، لمتابعة أعمال الموجة الـ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ولمراجعة موقف الأراضى بمحيط منطقة النقب وقرية المنيرة، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم العقود للمواطنين الذين جرى تقنين أوضاعهم.

ووجه المحافظ، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، بالانتهاء من أعمال إزالة التعديات على المبانى والأراضى الزراعية، بالتزامن مع نهاية المرحلة الأولى للموجة الـ١٨، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أسيوط مقترحات بسحب الأراضى من المتعدين

كشفت المهندسة هدى إسماعيل خلاف، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، عن أن هناك ١٣٥ ألفًا و٥٩ حالة تعد على أملاك الدولة فى المحافظة، وجرت إزالة ٣٣ ألفًا و٥٩٤ حالة، بمساحة ١٤٥١ فدانًا وقيراطين و٨ أسهم. وقالت «هدى»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق إشارة البدء لتنفيذ حملات فورية لإزالة جميع المخالفات والتعديات وأكدت ضرورة سحب الأراضى من الأشخاص المتعدين وطرحها بمزاد علنى، لتجرى زراعتها.

الإسكندرية حصر الحالات البسيطة والمأهولة بالسكان

قال المهندس إبراهيم عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية، إن المسار الطبيعى لإزالة التعديات على حرم المجارى والمصارف المائية يبدأ برصد حصر التعديات وإرسال قرارات الإزالة لمختلف أقسام الشرطة، والتنسيق لشن حملات إزالة مكبرة بمعاونة أجهزة الأحياء. وأضاف، لـ«الدستور»، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالإسراع فى إزالة التعديات بتأمين من قوات الشرطة والجيش، بدأنا حصر التعديات التى تحررت لها محاضر مخالفات وصدرت بحقها قرارات إزالة منذ سنوات، وكان يصعب إزالتها بسبب وجود مبانٍ مقامة عليها، بعضها مأهول بالسكان. وأشار «عبدالمنعم» إلى أن مشروع تبطين الترع يجرى على قدم وساق، حيث يتم إنجاز نصف إلى ثلاثة أرباع كيلو يوميًا، لافتًا إلى أن أى تعدٍ على الترع أثناء التبطين تتم إزالته على الفور، حيث تكون تعديات بسيطة يسهل إزالتها.