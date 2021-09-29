الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بملك الأردن للاطمئنان على صحة ولى العهد

صرّح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

وأعرب العاهل الأردني من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.