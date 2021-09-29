الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«السيارة تهشمت».. كريم أبوزيد يتعرض لحادث مرورى

الفنان كريم أبو زيد
الفنان كريم أبو زيد

تعرض الفنان كريم أبوزيد، لحادث سير مروع، نتج عنه تهشم سيارته الخاصة، دون تعرضه شخصيا لإصابات.

ونشر كريم صورا من الحادث عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، حادثة غريبة، ألف حمد وشكر ليك يا رب أنا كويس».

وقال كريم أبو زيد: أثناء وقوفي بسيارتي على الطريق الدائري بسبب الازدحام جاءت سيارة مسرعة وصدمتني من خلفي، وهو ما جعلني اصطدم بسيارة أخرى أمامي.

أضاف: الحمد لله أنا بخير، وكويس أنني كنت بمفردي، والسيارة تهشمت بسبب قوة الاصطدام.

 

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