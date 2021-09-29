بطون التونسيين أولى بالاهتمام

التركيز على كونها مرأة، أو أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة فى المنطقة، قد يقود إلى السؤال عن مدى منطقية اختيار أستاذة جيولوجيا، لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية خطيرة، قوبلت بتجاهل، طوال السنوات العشر الماضية. وبالتالى، لا نريدك أن تشغل بالك بهذا أو ذاك، لأن «البنت زى الولد»، كما كتب صلاح جاهين وغنّت سعاد حسنى، منتصف ثمانينيات القرن الماضى، ولأن الطبيب الشاطر لن يكون بالضرورة وزير الصحة الأفضل.

بعد القرارات التصحيحية، التى أطاحت بسيطرة الإخوان على الحكومة والبرلمان، وبعد الفراغ الحكومى المستمر منذ ٢٥ يوليو الماضى، و«عملًا بأحكام الأمر الرئاسى رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر فى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية والخاصة»، كلّف الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان، أستاذة الجيولوجيا فى المدرسة الوطنية للمهندسين، بتشكيل حكومة، فى أقرب الآجال. وطالبها، فى خطاب التكليف، بأن تكون مقاومة الفساد على رأس أولويات تلك الحكومة، التى ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية.

الفساد هو أحد أضلاع «مثلث الدمار»، الذى كان السبب الرئيسى فى «نهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة»، بحسب بيان مشترك أصدرته ستة أحزاب، الجمعة الماضى، دعت فيه إلى تفكيك هذا المثلّث، الذى يشكل «الإرهاب والتّهريب» ضلعيه الآخرين، وطالبت الحكومة المقبلة بإطلاق عملية إنقاذ اقتصادى تنهى سياسة المنظومة المنهارة. كما أعلنت الأحزاب الستة عن دعمها قرارات قيس سعيد، التى صدرت منذ ٢٥ يوليو الماضى، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة فى اتجاه إنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج»، وأوضحت أن الحكومات، التى تعاقبت منذ ٢٠١١، بأنها «لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها».

مشروع «حركة النهضة» التخريبى أغرق تونس فى الفساد ودفعها إلى حافة الانهيار والإفلاس. والأوضاع الحالية، إجمالًا، تعكس أوضاعًا اقتصادية واجتماعية متدهورة. ومع ذلك، أولت وسائل الإعلام، المحلية والأجنبية، اهتمامًا بالغًا بالذين تظاهروا ضد قرارات الرئيس التونسى، وتجاهلت احتجاجات منتجى التمور، الذين قطعوا، الأسبوع الماضى، حوالى ٥٠٠ كيلومتر، من أقصى الجنوب إلى وسط العاصمة، ليطالبوا بإنقاذ ذلك القطاع، الذى يشهد كسادًا كبيرًا.

التقارير الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين تقول إن الاقتصاد التونسى شهد تراجعًا حادًا فى معدلات النمو بمتوسط ١.٨٪ بين عامى ٢٠١١ و٢٠٢١. ما أدى إلى زيادة نسب البطالة من ١٢٪ قبل سنة ٢٠١٠ إلى ١٦٪ فى ٢٠١٣، ثم إلى ١٦.٧٪ بنهاية سنة ٢٠٢٠، التى تراجع خلالها الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٩٪. وفى بداية يوليو الماضى، خفضت وكالة «فيتش»، تصنيف تونس الائتمانى إلى «B-»، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتوقعت أن يظل عجز الموازنة، هذا العام، مرتفعًا عند ٨.٩٪ من إجمالى الناتج المحلى.

وسط هذا السواد، ومع الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية، جرت مصادرة كميات ضخمة مخزنة منها، بغرض المضاربة، وصدرت تأكيدات رئاسية متكررة بأنه لا مجال للتسامح مع المتورطين. واستنادًا إلى تقرير لـ«اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد»، قال الرئيس التونسى، فى ٢٨ يوليو الماضى، إن ٤٦٠ شخصًا نهبوا ١٣مليارًا و٥٠٠ مليون دينار، أى ٤.٨ مليار دولار، من أموال البلاد، وعرض «صلحًا جزائيًا» وتسوية قانونية مع هؤلاء، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب، أو التعهد بإقامة مشروعات تنموية فى كل مدن البلاد الصغيرة والكبيرة، من الأكثر فقرًا إلى الأقل فقرًا، والمناطق المهمشة.

الاكتفاء هو أول شروط الحرية. والتجربة الديمقراطية فى تونس، أو فى غيرها، لن تنجح دون إصلاحات، أو منجزات، اقتصادية وتنموية واجتماعية، تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة. وعليه، نرى أن الأهم من الإصلاحات السياسية المرتقبة، أو تغيير نظام الحكم، الذى بات ضروريًا، هو أن تعمل الحكومة المقبلة، بشكل جاد وسريع، على إيجاد حلول عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد، ومراجعة الاتفاقيات التجارية التى وصفها محللون اقتصاديون تونسيون بأنها «مسمومة»، كاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، تأسيسًا على حزمة القرارات الاقتصادية، التى اتخذها الرئيس التونسى، لضبط الأسواق والتصدى للفاسدين والمحتكرين.