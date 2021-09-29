الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مونيكا بيلوتشى.. أيقونة الجمال

مونيكا بيلوتشى.
مونيكا بيلوتشى.

تُعد «مونيكا بيلوتشى» أحد رموز الجمال، فتكاد لا تخلو قوائم استفتاءات «أجمل امرأة فى العالم»، التى تقوم بها المجلات الغربية من اسم «مونيكا بيلوتشى».

ولدت مونيكا فى ٣٠ سبتمبر ١٩٦٤ بمدينة ستيا دى كاستيلو أومبريا فى إيطاليا، لوالدها باسكويل بيلوتشى ووالدتها برونيلا بريجانتى، بدأت مونيكا بيلوتشى العمل فى مهنة عرض الأزياء عندما كان عمرها ١٣ عامًا فقط، وكانت الشهرة فى أوروبا من نصيبها، حيث إنها انتقلت عام ١٩٨٨ إلى مدينة ميلانو، أحد أهم مراكز الأزياء فى أوروبا، وتعاقدت مع وكالة Elite Model Management لتصميم الأزياء وعرضها، وفى غضون عام واحد، أصبحت اسمًا معروفًا فى عروض الأزياء فى باريس، ووصلت شهرتها عبر الأطلسى إلى نيويورك.

دخلت بيلوتشى عالم التمثيل فى تسعينيات القرن الماضى، بعد أن تلقّت دروسًا مكثّفة لصقل مهاراتها التمثيلية، وأدت العديد من الأدوار الثانوية، منها فيلم La Riffa عام ١٩٩١، وفى عام ١٩٩٦ جاءت الانطلاقة التمثيلية الحقيقية لها من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور «ليزا»، لتنطلق رحلتها، ويتعرف الجمهور على سيدة يضرب بها الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

شيرى عادل بالحجاب مع حورية فرغلى فى «أيام وبنعيشها»

الأمن التركى يستدعى عناصر الإخوان المتورطين فى أعمال إرهابية بمصر

مفاجأة فى اقتحام شابين لمستشفى السويس العام بـ«موتوسيكل»

الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس

مجلس الأمن يعقد جلسة لمتابعة تنفيذ قرار وقف الأنشطة الاستيطانية

غدًا.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين