مونيكا بيلوتشى.. أيقونة الجمال

تُعد «مونيكا بيلوتشى» أحد رموز الجمال، فتكاد لا تخلو قوائم استفتاءات «أجمل امرأة فى العالم»، التى تقوم بها المجلات الغربية من اسم «مونيكا بيلوتشى».

ولدت مونيكا فى ٣٠ سبتمبر ١٩٦٤ بمدينة ستيا دى كاستيلو أومبريا فى إيطاليا، لوالدها باسكويل بيلوتشى ووالدتها برونيلا بريجانتى، بدأت مونيكا بيلوتشى العمل فى مهنة عرض الأزياء عندما كان عمرها ١٣ عامًا فقط، وكانت الشهرة فى أوروبا من نصيبها، حيث إنها انتقلت عام ١٩٨٨ إلى مدينة ميلانو، أحد أهم مراكز الأزياء فى أوروبا، وتعاقدت مع وكالة Elite Model Management لتصميم الأزياء وعرضها، وفى غضون عام واحد، أصبحت اسمًا معروفًا فى عروض الأزياء فى باريس، ووصلت شهرتها عبر الأطلسى إلى نيويورك.

دخلت بيلوتشى عالم التمثيل فى تسعينيات القرن الماضى، بعد أن تلقّت دروسًا مكثّفة لصقل مهاراتها التمثيلية، وأدت العديد من الأدوار الثانوية، منها فيلم La Riffa عام ١٩٩١، وفى عام ١٩٩٦ جاءت الانطلاقة التمثيلية الحقيقية لها من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور «ليزا»، لتنطلق رحلتها، ويتعرف الجمهور على سيدة يضرب بها الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.