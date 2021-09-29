الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر مواشي في كرداسة

حبس
حبس

أمر اليوم الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس المتهمين بخطف تاجر ماشية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية، في كرداسة، 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية.

وتقدم تاجر ماشية ببلاغ للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أفاد فيه باختطاف مجهولون لشقيقه البالغ من العمر 28 سنة، تاجر ماشية من مسكنه بإحدى قرى كرداسة.

بإجراء التحريات بإشراف العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن عاطل يدعى "ي.ح"، تجمعه بالمجني عليه خلافات مالية، وشقيقه استعانا بـ4 أشخاص، سائق وعاطل، وعاملين لاختطافه، حيث انتحلوا صفة رجال شرطة، واختطفوه داخل سيارة، واحتجزوه بمنطقة مهجورة بمدينة بلبيس بالشرقية، مقابل حصول كل منهم على مبلغ 1000 جنيه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم مطاردة المتهمين، مما دفعهم للتخلي عن المجني عليه وتمزيق إيصالات الأمانة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، بمحافظتي القليوبية وأسيوط، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الجريمة، وتخليهم عن المجني عليه فور تعرضهم لمطاردة رجال المباحث لهم، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

برنامج مجهولون مركز شرطة القبض على محكمة شمال الجيزة محكمة شمال رجال المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

حريق مستشفى العجوزة.. الصحة تكشف التفاصيل

«ثبات في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

شيرى عادل بالحجاب مع حورية فرغلى فى «أيام وبنعيشها»

حريق فى مستشفى العجوزة

السبت.. بدء صرف معاشات أكتوبر بمكاتب البريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس

مجلس الأمن يعقد جلسة لمتابعة تنفيذ قرار وقف الأنشطة الاستيطانية