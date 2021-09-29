تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر مواشي في كرداسة

أمر اليوم الأربعاء، قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس المتهمين بخطف تاجر ماشية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية، في كرداسة، 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية.

وتقدم تاجر ماشية ببلاغ للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أفاد فيه باختطاف مجهولون لشقيقه البالغ من العمر 28 سنة، تاجر ماشية من مسكنه بإحدى قرى كرداسة.

بإجراء التحريات بإشراف العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن عاطل يدعى "ي.ح"، تجمعه بالمجني عليه خلافات مالية، وشقيقه استعانا بـ4 أشخاص، سائق وعاطل، وعاملين لاختطافه، حيث انتحلوا صفة رجال شرطة، واختطفوه داخل سيارة، واحتجزوه بمنطقة مهجورة بمدينة بلبيس بالشرقية، مقابل حصول كل منهم على مبلغ 1000 جنيه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم مطاردة المتهمين، مما دفعهم للتخلي عن المجني عليه وتمزيق إيصالات الأمانة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، بمحافظتي القليوبية وأسيوط، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الجريمة، وتخليهم عن المجني عليه فور تعرضهم لمطاردة رجال المباحث لهم، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.