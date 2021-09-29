الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يعلق العمل بحركة تنقلات الإدارات الهندسية والفنيين

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارًا بتعليق العمل بالقرارين رقمي 1294 و1298 لسنة 2021، والخاصين بحركة تنقلات لمسئولي الإدارات الهندسية بمجالس المدن والفنيين مؤقتا لمزيد من الدراسة، ولتصويب ما ورد بهما من أخطاء.

كما قرر المحافظ إحالة المختصين بالمحافظة والوحدات المحلية المختصة للتحقيق، وتحديد المسئوليات لتضمينهم بيانات بالمخالفة للحقيقة، حيث شهدت أسماء محالين على المعاش، ومتوفين، ومحالين لقضايا.

كانت قد أعلنت محافظة القليوبية منذ يومين اعتماد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.

وتضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز واحياء القليوبية كل من: رشا عبدالصادق مديرًا للإدارة الهندسية بقليوب، وصفاء عبدالمنعم لقها، وحنان معوض لكفر شكر، ومريم عوض لحي شرق شبرا الخيمة، وحمد إسماعيل لشبين القناطر.

وتجديد الثقة في كل من: مدحت مختار مديرًا للإدارة الهندسية بطوخ، ونجاة صلاح لحي غرب شبرا، وصلاح أمين لمدينة الخصوص، ومنى عبدالعزيز للقناطر الخيرية، وصباح سالم لمركز ومدينة الخانكة.

فيما تقرر تعيين إبراهيم فودة مديرًا للتنظيم بمركز ومدينة قليوب، وأمير فوزي لبنها، وليلى نبيل لطوخ، ومنى الخولي لشبين القناطر، وحاتم عبدالحكيم لمركز ومدينة كفرشكر.

وتجديد الثقة في كل من: نبيل ساويرس مدير للتنظيم في مدينة قها، وحمدي قطب بحي غرب شبرا، ودينا ماهر بحي شرق شبرا، وعبدالكريم شحاتة بمدينة الخصوص، وسمير عبدالرحمن بالقناطر الخيرية، وعادل جاد بمركز ومدينة الخانكة.

وشمل القرار نقل كل من: محمود السيد علي ديوان عام المحافظة، ودعاء بندق لمدينة قها، ونادية رفعت، وهاجر رشاد، لمركز قليوب، وسمير السيد، وهبة الله أحمد، وانتصار صالح، وخليل عبدالمجيد لحي شرق شبرا، وهند أحمد، ولمياء سعد لمدينة الخصوص.

محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان الإدارات الهندسية حركة تنقلات اللواء عبد الحميد الهجان تعليق العمل الوحدات المحلية

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