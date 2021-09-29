«أقل حاجة».. عشق المسرح فى عرض كوميدى بسان جورج

لا شىء آخر غير أنك تحب ما تعمل حتى تقوم به بأعلى قدر ممكن من الجودة وبإمكانيات فردية ودون دعم من أي جهة، هذا ما رأيته قبل أيام حينما حضرت عرضًا مسرحيًا لفرقة "أبيض في أسود" المسرحية، التي أسسها ويقودها عاشق المسرح موريس عدلي.

العرض حمل عنوان "أقل حاجة" ومع ذلك هو قدم "كل حاجة"، الضحك الصافي بلا مبالغات، وهو رؤية درامية معاصرة لمسرحية "مجلس العدل" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتبها وأعدها المخرح موريس عدلي.

الستار يفتح على خلاف بين أحد رجال العمدة، وامرأة حول دكر بط، ويصل الأمر إلى العمدة الذي لا يتواني عن البحث عن أي فرصة لجباية الأموال من أهل القرية، ويستغل في ذلك طبعًا نفوذه.

الفكرة تدور هنا حول حدث واحد بدأ به، ثم حوادث متتابعة محيطة به، كلها في نفس التوقيت، وكلها عرضت على العمدة، الذي لا يرى فيها سوى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، مهددًا أهل القرية بسيف القانون المختل.

العرض من النوع الكوميدي الذي يعالج مسألة العدل والقانون، وأهمية تطبيقهما في الحياة لكي تتزن الأمور، من خلال زاوية عكسية، وهي إظهار كيف يمكن لغياب تلك المعادلة أن تؤثر على شكل الحياة، ويعرض كيف يمكن لاستغلال النفوذ أن يؤدي للظلم، ثم غضب أهل القرية، ثم تتوالى الأحداث.

من خلال اسكتشات متصلة وديكور ثابت، قدم المخرج موريس عدلي، أبطاله الشابات والشبان، على خشبة مسرح "سان جورج" بمصر الجديدة، في 90 دقيقة، من الصعب عليك فيها أن تنتبه لشيء آخر.

كل هذا جميل، لكن هناك شيئًا آخر، تقديم العمل. أؤمن دائمًا أن قدرة المخرج الحقيقية تظهر في أداء الممثلين، وللمرة الثانية بالنسبة لي الرهان على المخرج موريس عدلي لم يخسر، الأولى كانت في عرض "واحد صاحبي ماتعرفوش"، والثانية في عرض "أقل حاجة". المخرج يملك ميزانًا حساسً يوجه به أبطاله للمنطقة الدافئة، التي تجعل المتفرج يتفاعل مع العمل دون أن يتوقف في بعض الأوقات ليتساءل.. لماذا كل هذا الافتعال؟

موريس عدلي قدم أبطاله بنفس الكم والقدر، منح مساحة للجميع ليظهر موهبته، ومع ذلك كان هو يتحكم في إيقاع وحركة كل شيء، مهمته تبدأ حتى قبل ذلك، فهو رجل دقيق جدًا لمن يعرفه في كل شىء.

ظهر أبطال العرض جميعًا بكراكترات مميزة، كل واحد منهم اختار خيطًا، وأتصور أن المخرج أخذ يطوره معه للوصول لحالة من النضح تسمح له بقطف ثمارها على الخشبة في لحظة الحقيقة بين المشاهد والممثل.

هناك شىء تلحظه في العمل وهو الحب والروح بين أبطاله، سواء على خشبة المسرح أو خلف الكواليس، فالكثير من أعضاء الفريق وأبطال عروضه السابقة، كانوا إما للتنظيم، أو أدوار أخرى في الكواليس، ولكن الأكيد، أن جميعهم يشارك في هذا بدافع الحب.

العرض شارك فيه عدد من الممثلين الشباب وهم حسب الظهور: أحمد الشرقاوي، محمود عبد العزيز- زيزو، منة حجازي، محمد ملوك، عمر الجمل، خالد فتحي، ياسمين القباني- فافي، أبانوب داود، ساندرا جورج، زياد الشرقاوي، عبدالرحمن حسن- ظاظا، أيمن صلاح، وتصميم إضاءة روبير أبوالرضا، إعداد موسيقى باسم موريس عدلي، تنفيذ موسيقى محمد صلاح، ديكور وملابس موريس عدلي، تنفيذ ديكور محمود الورداني، نقاشة عبدالرحمن عباس، تنجيد إبراهيم زكريا، إكسسوارات ممدوح شعبان، تنفيذ إضاءة محمود حفيظة، ساعد في الإخراج أحمد طارق- تيكو، إدارة تنظيم علاء قاعود، إبراهيم كامل.