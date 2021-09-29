الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 19 طن جبن منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بأبوحمص

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز أبوحمص أسفرت عن ضبط ٩٥٠ صفيحة جبنة بيضاء زنة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالى ١٩ طن جبن منتهية الصلاحية جميعها منذ أكثر من ٧ أشهر حسب تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على الصفائح، وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 كما قامت صباح اليوم إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع  جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ولجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بإيتاي البارود، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بإيتاي البارود أسفرت عن ضبط معمل به العديد من الملاحظات، ٣ عيادات ( جراحة عظام - أنف وأذن - جلدية وتناسلية ) تدار بدون ترخيص.

وقامت الحملة بضبط مركزي علاج طبيعي يداران بدون ترخيص وعيادتي أسنان بهما العديد من الملاحظات، و٣ معامل بها العديد من الملاحظات ومركزين للجراحة العامة بهما العديد من الملاحظات، وضبط  "عيادة أنف وأذن -  عيادة رمد " بهما العديد من الملاحظات.

كما قامت الحملة بضبط مركز جيم يدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واستصدار قرارات غلق للمنشآت التي تدار بدون تراخيص وسرعة تنفيذ قرارات الغلق لعدد ٢ منشأة طبية من قبل الإدارة الصحية مع معاودة المرور على المنشآت التي وجدت بها ملاحظات للتأكد من تلافيها.

الداخلية حماية المستهلك مباحث التموين المواطنين مديرية الصحة التجارة الداخلية

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وائل لطفي

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