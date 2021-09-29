الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير البريطاني بالقاهرة

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار مع السفير البريطاني

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأربعاء، السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والذي تولي مهام منصبه خلفًا للسفير جيفري آدامز، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

وخلال اللقاء، استعرض د. خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

وعلى صعيد مجال العمل الأثري، بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين البلدين في مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية ،كما قام الوزير باطلاع السفير البريطاني على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

يشار إلى أن بريطانيا قامت مؤخرًا بإزالة مصر من القائمة الحمراء الأمر الذى يسهل حركة السياحة من بريطانيا إلى مصر وخاصة أن السائح البريطاني عاشق للحضارة المصرية القديمة وتزداد الحركة البريطانية على الأقصر وأسوان.

وزير السياحة والآثار شرم الشيخ والغردقة السفير البريطاني بالقاهرة الحركة السياحية خالد العناني وزير السياحة والآثار السياحة الشاطئية القائمة الحمراء

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