الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية «فتاك»

حسين الجسمي
حسين الجسمي

من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أصدر الفنان حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "فتاك"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.

الأغنية من توزيع المايسترو وليد فايد، وتحمل في كلماتها معاني جميلة في العشق والشوق.

وأحيا حسين الجسمي الأيام الماضية حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 وأقيم الحفل على خشبة مسرح سوبر دوم جدة.

وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية "حتة من قلبي" والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: "يا جدة يا جدة يا حتة من قلبي" تبعتها صيحات الفرح والإعجاب، ثم أعاد غناءها مرة أخرى مع الجمهور، وهو ما حصل أيضًا عند غناء أغنية "أحبك".

 

 

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