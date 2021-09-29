سفير الفاتيكان بالقاهرة يشكر المدبر الكلدانى بشأن ذخائر قديسين

شكر المطران نيكولاس تيفينين سفير الفاتيكان لدى القاهرة الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر بشأن الزيارة التي قام بها، وفد إيبارشية القاهرة للكلدان لاستلام ذخائر القديسين فرانشيسكو وجاسنتا.

وأثنى السفير، في اتصال هاتفي، على تنوع الوفد ما يعكس أهمية مزار العذراء سيدة فاتيما في مصر، والذي تمثل بالكلدان واللاتين والأقباط الكاثوليك.

بدوره، شكر المدبر البطريركي حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقام بدعوته لزيارة المطرانية.

على صعيد آخر ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة ثيودروس الثاني بمناسبة تذكار القديس الرسول المقدس والإنجيلي يوحنا اللاهوتي في كنيسة دير القديس سابا التاريخي البطريركي.

خلال القداس الإلهي قام غبطته بمشاعر الفرح والعاطفة برفع الشماس بانوس غازيس إلى درجة الكهنوت، الذي سبق رسامته شماسًا على يد المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية ببركة البابا ثيودروس.

الكاهن الجديد يعمل مدرس معار من وزارة التعليم اليونانية للتدريس في مدرسة توسيتسايو - براتسيكيو الابتدائية اليونانية بالإسكندرية، وفي المدرسة بطريركية الإسكندرية "أثناسيوس الكبير". وهو متزوج من العلمة إيليني باناريتو غازي القادمة من قبرص، وأب لخمسة أطفال.

وتوجه البابا ثيودروس بكلمة إلى الكاهن الجديد بقوله له: "اليوم في القداس الإلهي في سر الإفخارستيا، الذي عيد القيامة وعيد العنصرة. سوف تستلم الخبز المقدس من يدي وسأحثك قائلا لك: خذ هذه الوديعة واحفظها بأمانة والتي سيسألك الرب عنها يوم القيامة. أتمنى لك هذا الحرص لتقول: يا رب، الوديعة التي قدمتها لي لقد ضاعفتها".

وأعرب له عن تقديره لعمله في احتضان جميع أطفال المدرسة، وحثه على مواصلة التدريس بحماسة دافئة، حتى يتمكن الأطفال من الحفاظ على شعلة الإيمان، شعلة القديس مرقس الرسول، عميقة في قلوبهم إلى الأبد.



ودعاه أن يحافظ على كهنوته نظيفًا وغير دنس إلى الأبد، وفي أي مكان ترسله الكنيسة إليه لمباركة الناس ومساعدتهم. ثم بارك عائلته الكبيرة.