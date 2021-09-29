الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف كواليس فيديو قيادة دراجة نارية داخل مستشفى بالسويس

دراجة نارية داخل
دراجة نارية داخل مستشفى بالسويس

كشفت اليوم الأربعاء وزارة الداخلية، تفاصيل ملابسات تداول صور فوتوغرافية عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية وتواجدهما داخل قسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة السويس .

بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية ومستقليها وتبين أنهما (عاطلين، أحدهما قائد الدراجة النارية) وتبين أنه أثناء تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لزيارة أحد أقاربهما، تقابلا مع (عامل خدمات معاونة بذات المستشفى) وطلب منهما إحضار بعض المستلزمات خاصة بالقسم (عدد 2 شيكارة جبس أبيض) وقام بإحضارهما والدخول بالدراجة المشار إليها من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى (معين عليها موظف أمن إدارى) والذى سمح لهما بالدخول بها إلى إحدى الغرف بالمستشفى وأثناء ذلك قام أحد رواد المستشفى (غير محدد) بالتقاط الصور المشار إليها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع الأطراف بالواقعة وضبط الدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بمضمون الفحص. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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