«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام

2- تقليع الشتلات عند وصولها الى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالي 60 يوم.

3- تجهيز الارض المستديمة وذلك بالحرث واضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 او 300 كجم سوبر فوسفات 15.5 % ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبي الخط او الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر /قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 - 10 سم.

4- اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/فدان او 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوم من الزراعة في الأرض المستديمة

5- الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التي لم يتم نقلها الى الأرض المستديمة

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 او جيزة احمر أو جيزة أبيض

2- يجب الا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % في أرض المشتل

3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادي وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من قبلي الى بحري.

5- معدل التقاوي 40-45 كجم /فدان في حالة الزراعة نثرا في احواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة في خطوط او مصاطب

6- اجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض الى ذلك

7- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوتية / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة.



ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الدفعة الأولى في الزراعات المتأخرة.

2- استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض

د) الأبصال المخزنة:

يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.