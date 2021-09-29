الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

بصل
بصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:


وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى: 
1- منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام 
2-  تقليع الشتلات عند وصولها الى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالي 60   يوم. 
3-  تجهيز الارض المستديمة وذلك بالحرث واضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 او 300 كجم سوبر فوسفات 15.5 % ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبي الخط او الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر /قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 -  10 سم.
4-  اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/فدان او 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوم من الزراعة في الأرض المستديمة 
5-  الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التي لم يتم نقلها الى الأرض المستديمة 
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 او جيزة احمر أو جيزة أبيض  
2- يجب الا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % في أرض المشتل
3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادي وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.
4- اتجاه التخطيط من قبلي الى بحري. 
5- معدل التقاوي 40-45 كجم /فدان في حالة الزراعة نثرا في احواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة في خطوط او مصاطب 
6- اجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض الى ذلك 
7- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوتية / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة.  

ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي: 
1-  يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الدفعة الأولى في الزراعات المتأخرة.  
2-  استمرار نقاوة الحشائش والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض 
د) الأبصال المخزنة: 
يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل يجب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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