الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رايان رينولدز» يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر خلال سبتمبر (فيديوجراف)

رايان رينولدز
رايان رينولدز

تنافس خلال الأيام القليلة الماضية 10 أعمال سينمائية من أمريكا والصين وفرنسا داخل السوق المصري، حيث عرضت هذه الأعمال تواليًا خلال سبتمبر الجاري للمنافسة على الإيرادات والتي تصدرها فيلم “فري جاي” للأمريكي رايان رينولدز وكان الترتيب كالتالي.

Free Guy

الفيلم بطولة كلاً من رايان رينولدز، جودي كومر، جو كيري.

الإيرادات الكلية: 6,241,511 ج.م

Jungle Cruise

الفيلم من بطولة دواين جونسون وإيملي بلنت

الإيرادات الكلية: 5,322,888 ج.م

Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring

الفيلم من بطولة سيمو ليو وتوني لونغ تشيو واي

الإيرادات الكلية: 5,023,914 ج.م

Dune

الفيلم من بطولة تيموثي شالامي وزيندايا 

الإيرادات الكلية: 1,772,079 ج.م

Paw Patrol: The Movie

الفيلم من بطولة كيم كاردشيان وإيان أرميتاج

الإيرادات الكلية: 1,082,702 ج.م

Malignant

الفيلم من بطولة أنابيل واليس ومادلين هاسسون

الإيرادات الكلية: 1,706,083 ج.م

Copshop

الفيلم من بطولة جيرارد بتلر ، فرانك جريلو

الإيرادات الكلية: 427,400 ج.م

Dragon Rider

الفيلم بطولة توماس سانجستر وفريدي هايمور

الإيرادات الكلية: 121,884 ج.م

Queen of Spades

الفيلم من بطولة إيفا بريستون وكايلين أوهوم

الإيرادات الكلية: 82,038 ج.م

The Card Counter

الفيلم بطولة أوسكار إسحاق ، وتيفاني هاديش

الإيرادات الكلية: 40,237 ج.م

Vanquish

الفيلم بطولة روبي روز ومورغان فريمان

الإيرادات الكلية: 37,897 ج.م

ايرادات الافلام كاردشيان إيرادات الأفلام الأجنبية ريال الأفلام الأجنبية في مصر الأفلام الأجنبية Jungle Cruise الايراد فرنس الأيام القليلة الماضية Vanquish Queen of Spades سبتمبر الجاري Free Guy شهر سبتمبر الجاري

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وائل لطفي

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