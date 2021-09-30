«رايان رينولدز» يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر خلال سبتمبر (فيديوجراف)
تنافس خلال الأيام القليلة الماضية 10 أعمال سينمائية من أمريكا والصين وفرنسا داخل السوق المصري، حيث عرضت هذه الأعمال تواليًا خلال سبتمبر الجاري للمنافسة على الإيرادات والتي تصدرها فيلم “فري جاي” للأمريكي رايان رينولدز وكان الترتيب كالتالي.
Free Guy
الفيلم بطولة كلاً من رايان رينولدز، جودي كومر، جو كيري.
الإيرادات الكلية: 6,241,511 ج.م
Jungle Cruise
الفيلم من بطولة دواين جونسون وإيملي بلنت
الإيرادات الكلية: 5,322,888 ج.م
Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring
الفيلم من بطولة سيمو ليو وتوني لونغ تشيو واي
الإيرادات الكلية: 5,023,914 ج.م
Dune
الفيلم من بطولة تيموثي شالامي وزيندايا
الإيرادات الكلية: 1,772,079 ج.م
Paw Patrol: The Movie
الفيلم من بطولة كيم كاردشيان وإيان أرميتاج
الإيرادات الكلية: 1,082,702 ج.م
Malignant
الفيلم من بطولة أنابيل واليس ومادلين هاسسون
الإيرادات الكلية: 1,706,083 ج.م
Copshop
الفيلم من بطولة جيرارد بتلر ، فرانك جريلو
الإيرادات الكلية: 427,400 ج.م
Dragon Rider
الفيلم بطولة توماس سانجستر وفريدي هايمور
الإيرادات الكلية: 121,884 ج.م
Queen of Spades
الفيلم من بطولة إيفا بريستون وكايلين أوهوم
الإيرادات الكلية: 82,038 ج.م
The Card Counter
الفيلم بطولة أوسكار إسحاق ، وتيفاني هاديش
الإيرادات الكلية: 40,237 ج.م
Vanquish
الفيلم بطولة روبي روز ومورغان فريمان
الإيرادات الكلية: 37,897 ج.م