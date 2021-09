«رايان رينولدز» يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر خلال سبتمبر (فيديوجراف)

تنافس خلال الأيام القليلة الماضية 10 أعمال سينمائية من أمريكا والصين وفرنسا داخل السوق المصري، حيث عرضت هذه الأعمال تواليًا خلال سبتمبر الجاري للمنافسة على الإيرادات والتي تصدرها فيلم “فري جاي” للأمريكي رايان رينولدز وكان الترتيب كالتالي.

Free Guy

الفيلم بطولة كلاً من رايان رينولدز، جودي كومر، جو كيري.

الإيرادات الكلية: 6,241,511 ج.م

Jungle Cruise

الفيلم من بطولة دواين جونسون وإيملي بلنت

الإيرادات الكلية: 5,322,888 ج.م

Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring

الفيلم من بطولة سيمو ليو وتوني لونغ تشيو واي

الإيرادات الكلية: 5,023,914 ج.م

Dune

الفيلم من بطولة تيموثي شالامي وزيندايا

الإيرادات الكلية: 1,772,079 ج.م

Paw Patrol: The Movie

الفيلم من بطولة كيم كاردشيان وإيان أرميتاج

الإيرادات الكلية: 1,082,702 ج.م

Malignant

الفيلم من بطولة أنابيل واليس ومادلين هاسسون

الإيرادات الكلية: 1,706,083 ج.م

Copshop

الفيلم من بطولة جيرارد بتلر ، فرانك جريلو

الإيرادات الكلية: 427,400 ج.م

Dragon Rider

الفيلم بطولة توماس سانجستر وفريدي هايمور

الإيرادات الكلية: 121,884 ج.م

Queen of Spades

الفيلم من بطولة إيفا بريستون وكايلين أوهوم

الإيرادات الكلية: 82,038 ج.م

The Card Counter

الفيلم بطولة أوسكار إسحاق ، وتيفاني هاديش

الإيرادات الكلية: 40,237 ج.م

Vanquish

الفيلم بطولة روبي روز ومورغان فريمان

الإيرادات الكلية: 37,897 ج.م