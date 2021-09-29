الأمن يكثف جهوده لكشف مصرع وإصابة 3 بالرصاص في قفط

شهدت اليوم الأربعاء قرية أم المؤمنين بقفط بمحافظة قنا، حادث مؤلم حيث لقى شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرين برصاص في ظروف غامضة، ويكثف الأمن جهوده لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شاب يدعى كمال. ع، بطلقات نارية وإصابة 2 آخرين بقرية أم المؤمنين بمركز قفط جنوب قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

مصرع عنصر إجرامي في قنا

لقي أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة بمحافظة قنا مصرعه، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا "سرقة بالإكراه - قتل وسلاح - قتل عمد"، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى" تبديد" وسبق إتهامه فـى 9 قضايا "خطف - إستعراض قوة - سرقة بالإكراه - ضرب - تبديد") على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المذكور، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينه وعدد من الطلقات من ذات العيار) ودراجته النارية "بدون لوحات معدنية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.