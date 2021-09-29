المتقدمون للالتحاق بكلية اللغات والترجمة بالأزهر يؤدون اختبارات القدرات إلكترونيًا

صرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بأن الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية اللغات والترجمة أدوا اختبارات القبول بمراكز الاختبارات الإلكترونية في التوقيت نفسه بالقاهرة ودمياط وأسيوط بسهولة ويسر؛ تطبيقًا لنظم التحول الرقمي تحت إشراف الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه وفقًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تم تهيئة المناخ الملائم بمراكز الاختبارات الإلكترونية في القاهرة ودمياط وأسيوط، وكانت الاختبارات على فترتين؛ بدأت الفترة الأولى باختبارات اللغة الإنجليزية فقط، والفترة الثانية للاختبار خاصة باستكمال اختبار اللغة الإنجليزية مع اختبار اللغة الفرنسية.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، أن أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا جاء وفقًا لمبادرة التحول الرقمي؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وكان نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قد أعلن في وقت سابق عن بدء اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وذلك بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح أن الاختبارات ستعقد فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أى منها تكون الأقرب إلى محل سكنه وفقا للمناطق والأماكن التالية:



- القاهرة (مقر الجامعة بمدينة نصر) مركز الاختبارات المجمع – أو مركز اختبارات المعامل المركزية.



- دمياط: مركز إلاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين

- أسيوط: (مقر الجامعة بأسيوط): مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

حيث يستطيع الطلاب التوجه إلى اى من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة علما بأن مدة الاختبار ساعة واحدة والدخول بالرقم القومى .

جدير بالذكر أن الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لاختبار القدرات في الكليات التالية:

• كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال)

• كلية اللغات والترجمة

• كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة

• كليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).

• كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

• كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.