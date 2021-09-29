استعدادًا للعام الدراسي.. محافظ السويس يلتقي القيادات التعليمية بالمحافظة

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعًا بالقيادات التعليمية بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ومحمود الفولي مدير عام مديرية التربية والتعليم ووكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

وفي اللقاء شدد المحافظ علي مدير عام المديرية بتكليف القيادات التعليمية بإعداد خطة لكل ادارة بهدف الاستعداد الجاد لاستقبال العام الدراسي الجديد وعمل خطة سير عمل لكل إدارة وتنفيذ خطة الصيانة للمدارس والمرور عليها للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي.

وأكد المحافظ على أنه سيتم محاسبة اي قيادة تقصر في عملها، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالتعاون والتكاتف من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في السويس.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع تواجد أي إشغالات أو تعديات خارج المدارس

وأيضًا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل حملات نظافة بالمناطق المحيطة بالمدارس.

كما كلف مديرية الصحة بتكثيف وزيادة فرق التطعيم المتحركة بالمدارس للانتهاء من تطعيم هيئة التدريس ضد فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، وفي ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن للطلاب، والسادة المعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.