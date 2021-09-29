الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 23 حالة تعدى على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

حملة إزالة
حملة إزالة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد ٢٣ حالة تعد على مصرف بحر البقر فى منطقة القوايطة ومنطقة الحدايدة، وذلك بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦ أشهر، وذلك لمنع إهدار الموارد المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة.

وأكد "محافظ بورسعيد" أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والاراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية.

توجيهات إزالة تنفيذ حملة مكبرة مائة الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية

أمن المنطقة ووساطة مصرية بين حماس وإسرائيل.. ملفات مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة

«تابع نتيجة تنسيقك».. لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2021

فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة السبت

بالأسماء.. الحركة القضائية لهيئة المفوضين الجدد لعام 2022

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في المزارع والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

غدًا.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر 6 أشهر إضافية

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولى على جرائم المستوطنين «مريب»