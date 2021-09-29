منها العذراء والثور.. 5 أبراج لا تثق بأي شخص في الحياة أبدًا

الثقة شئ من الصعب كسبها، يمكن لخطوة واحدة خاطئة تفقدك ثقة شخص إلى الأبد، بمجرد أن يتم كسر ثقة شخص ما من قبل صديق مقرب أو عائلة أو حتى شريك، يصبح من الصعب جدًا عليه الوثوق بأي شخص مرة أخرى.

تتدخل الأبراج الفلكية في تشكيل صفات مواليدها بشكل كبير وتشكيل شخصياتهم، لذلك يقدم موقع الدستور 5 أبراج لا تثق باي شخص ف الحياة ابدا حسب موقع pinkvilla.

برج الثور:

مواليد برج الثور متشككين للغاية في كل شيء يعتقدون أن الناس ينحرفون عن الحقيقة وأنهم يقدمون نصف الحقيقة من الواقع ولا يمكنهم تصديق أي كلمة تخرج من أفواه الناس، ويعتقدون أن الناس غالبًا ما يقولون قصص لتناسب أنفسهم.

برج العذراء:

مواليد برج العذراء هم من أصحاب الكمال الذين يعتمدون بطبيعتهم على أنفسهم منذ البداية لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن لأحد القيام بعمل أفضل منهم، عندما يتعلق الأمر بالثقة في الناس فهم يفضلون عدم الثقة ويفضلون أن يثقوا في أنفسهم فقط لأنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون ارتكاب أي خطأ مع أنفسهم.

برج العقرب:

يعتقد مواليد برج العقرب أنهم لم يلتقوا أبدًا بأي شخص يستحق ثقتهم، إنهم يعتقدون أنهم لم يقابلوا أبدًا أي شخص عاملهم بشكل صحيح وأثبت أنه يمكن الوثوق به، يعتقد مواليد برج العقرب أن الناس يختلقون الأشياء لإخراج قصص من تاليفهم دون مراعاة مشاعر الآخرين أو عواطفهم أو أي شيء آخر.

برج الجدي:

يعتقد مواليد برج الجدي دائمًا أن الأسوأ في الآخرين هو اختلاق القصص وحكى الاشياء الغير حقيقية، إنهم يفضلون رؤية الأسوأ دائما في الناس ويحاولون حماية أنفسهم من اى شئ حتى لا يصابوا باي نوع من الاحباط.

برج الدلو:

مواليد برج الدلو هم أشخاص يخافون ببساطة من التعرض للأذى، وهذا هو السبب في أنهم لحماية أنفسهم لا يفتحون قلوبهم ويواصلون إخبار أنفسهم بأن لا أحد يستحق العناء والجهد الذي سيبذلوه.