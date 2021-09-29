العراق: إغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة يومين لتأمين الانتخابات النيابية

أعلنت اللجنة الأمنية العراقية العليا للانتخابات إغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة يومين؛ لتأمين الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر المقبل.



وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء - إن اللجنة الأمنية أصدرت توجيهات إلى اللجان الفرعية في كافة المحافظات كافة، حيث سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية يومي 9 و10 أكتوبر المقبل.



وأضاف، أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة إلى العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن، وإتاحة الحركة لبقية المركبات لتسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية يوم 10 أكتوبر، إذ أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها.