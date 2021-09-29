60 إجراء.. «التخطيط» ترصد أهم المبادرات المالية لتخفيف تداعيات كورونا

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات وزارة المالية للتخفيف من آثار كورونا والبالغ عددها 60 مبادرة وإجراء، خلال الفترة بين شهري فبراير 2020 وأغسطس 2021.

وتتمثل أبرز المبادرات التي اتخذتها وزارة المالية فيما يلي:

-إعفاء العالقين من أي غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، 2- التوسع في "التخليص المسبق" والأولوية للسلع الاستراتيجية بالمنافذ الجمركية، 3- السماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكتروني لكل المعاملات الجمركية.

-13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي منذ بداية العام المالي وحتى الآن.

-2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

-مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير 2021 والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021، تيسيرًا على مقدمي الضرائب نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة كوفيد-19، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة.

-تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد علي 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة للأنشطة السياحية.

-إطلاق مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية.

-الموافقة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.

-تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 حيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

-إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، من الضريبة على القيمة المُضافة، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.

-إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الضريبة على القيمة المضافة.

-تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لميكنة المنظومتين الضريبية، والجمركية؛ لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، مع إعطاء قطاعى الصحة، والبحث العلمى أولوية متقدمة؛ باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالمى.

-توفير تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى بخصم كل فوائد القروض والسلفيات من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة، حيث كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».