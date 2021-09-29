الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: تبادل 210 أسرى من القوات الحكومية والحوثيين في تعز

الحوثيين
الحوثيين

نجحت، اليوم الأربعاء، صفقة لتبادل 210 أسرى من قوات الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.


وقالت مصادر عسكرية- وفقًا لقناة اليمن الفضائية: "إن الصفقة شملت 140 أسيرًا ومعتقلًا من أبناء محافظة تعز مقابل 70 أسيرًا من جماعة الحوثيين، حيث تمت الصفقة عبر وساطة محلية".


وكانت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز، ناشدت في بيان أمس الثلاثاء، بالتدخل السريع لإنقاذ ثلاثة من المختطفين المرضى بعد تدهور صحتهم بشكل كبير، من أصل 18 مريضًا معتقلًا.


ودعت المنظمات الحقوقية الفاعلة والشخصيات الاجتماعية، إلى بذل كل ما يستطيعون للإفراج عنهم؛ حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بين أمهاتهم وعائلاتهم.

وطالبت المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالضغط للإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين المرضى، بسبب حالتهم الصحية المتدهورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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