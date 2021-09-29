ضبط مصنع يُنتج كريمات ومسكات وجه غير صالحة للاستخدام بطنطا

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وتمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، التي قادها وكيل الوزارة، من ضبط مصنع بدون ترخيص "بير سلم"، لإنتاج وتعبئة كريمات بشرة وماسكات المغشوشة والمقلدة مستخدمًا خامات وزيوت غير صالحة ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة منتج نهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء لكبرى العلامات التجارية، تمهيدا لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط مصنع تصنيع وتعبئة كريمات بشرة وماسكات، بدون ترخيص، وتم التحفظ على منتجات نهائية بكمية وقدرها 6000 عبوة كريم بشرة وماسكات وجه، بغرض الغش التجاري والخداع، وتم التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة للتحقيق.

حملة تموينية بالغربية

ونجحت حملة سابقة في ضبط طن ملح شكائر مجهول المصدر معبأ وجاهز للبيع بدون أي فواتير تدل على مصدر المواد الخام، ومضر بالصحة العامة للمواطنين، وتحرر عن ذلك محضر طوارئ قسم شرطة زفتى بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، وتمكنت مديرية التموين بالغربية، في حملات سابقة على مركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، من ضبط 7 آلاف رغيف مدعم، وتحرير 24 محضر مخالفات، في إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمكافحة جميع أساليب الغش التجاري، والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصةً الخبز البلدي المدعم والدقيق.

وقال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن الحملة التموينية الأولى بمركز المحلة الكبرى أسفرت عن تحرير ١٣ محضر إثبات حالة لبعض أصحاب المخابز البلدية، وهم ٧ محاضر إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد المخبز، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

حملة تموينية بالغربية

وأضاف أن الحملة الثانية قامت بها إدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز، حيث أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة، وبحيازته ٧٠٠٠ رغيف بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة لحيازته ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء.