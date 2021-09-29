الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 536 ألفًا و97 مصابا.


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا - نيوز) البيلاروسية اليوم الأربعاء- أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 517 ألفًا و325 شخصًا عقب تسجيل 1295 حالة تعافٍ جديدة منذ أمس.


وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4219 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أنه تم أمس إجراء 37 ألفًا و432 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و462 ألفًا و570 اختبارًا منذ تفشي الوباء في البلاد.

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وائل لطفي

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