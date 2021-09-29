الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة لأغراض مختلفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 422 لسنة 2021 بتخصيص مساحة 16.42 فدان بناحية الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للبترول لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 423 لسنة 2021 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 19.92 فدان ناحية محافظة البحر الأحمر ويعاد تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء وتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بشبه جزيرة سيناء لاستخدامها كحدود لمطار طابا وحدود نطاق أمن للمطار.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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