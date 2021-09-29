الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص حريق شب في حضانة ببولاق الدكرور لكشف السبب

حريق شب في حضانة
حريق شب في حضانة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليومالأربعاء، تحقيقاتها حول نشوب حريق بالطابق الخامس والسادس بعقار مكون من 7 طوابق، يستخدمان كحضانة أطفال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، كما انتدبت الأدلة الجنائي لفحص مكان الحريق وتحديد السبب وراء اندلاعه .

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تؤكد نشوب حريق داخل عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء.

وتبين نشوب حريق في الطابقين الخامس والسادس من عقار مكون من 7 طوابق ويستخدمان كحضانة أطفال، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات جارية.

نشوب الحرائق نصائح معدل انتشار الحرائق كردون أمني الحماية المدنية وزير الداخلية

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