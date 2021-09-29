الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ناتو» ووكالة الطاقة الدولية يبحثان القضايا محل الاهتمام المشترك

ناتو
ناتو

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول، في مقر الحلف ببروكسل، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكلا المنظمتين.
وأوضح بيان أصدره الحلف أن المناقشات شملت قضايا تغير المناخ والأمن والطاقة وانتقال الطاقة النظيفة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الناتو ووكالة الطاقة الدولية.
ومنذ بداية العام، اتخذ كل من الناتو ووكالة الطاقة الدولية خطوات رئيسية لمعالجة تغير المناخ، حيث وافق قادة الناتو في وقت سابق على أول خطة عمل للحلف بشأن تغير المناخ والأمن، والتي تتضمن تغير المناخ في الطيف الكامل لعمل الناتو.
وفي الوقت نفسه، أخذت وكالة الطاقة الدولية زمام المبادرة بشأن سياسات الطاقة، والتي يمكن أن تؤدي إلى صفر انبعاثات الكربون.
ورحب الأمين العام بالتعاون المتزايد بين الناتو ووكالة الطاقة الدولية، مشيرًا إلى أن الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة يجعل العلاقات الوثيقة أكثر أهمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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