الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تطلب من روسيا زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء

جريدة الدستور

أعلنت شركة الطاقة الروسية "إنتر أر إيه أو" أنها تدرس حاليًا، إمكانية زيادة صادرات الكهرباء إلى الصين، وذلك بناء على طلب الجانب الصيني.
وقال مصدر بالشركة الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:"لقد توجه الجانب الصيني إلى شركتنا بطلب زيادة إمدادات الكهرباء على خلفية النقص في المحافظات الشمالية الصينية".
وأضاف المصدر :"نقوم حاليا باستكمال مناقشة الاحتمال الفني لزيادة كبيرة في هذه الإمدادات، وسيتم تحديد الأحجام حسب الطلب"، مشيرًا إلى أن نمو إمدادات الكهرباء إلى الصين يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الكهرباء لصناعة الشرق الأقصى.
وتعتبر شركة الطاقة الروسية "إنتر أر إيه أو"، المشغل الوحيد لتصدير واستيراد الكهرباء في روسيا.
 

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