الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين: بدء تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا أكتوبر المقبل

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن بدء حملة تطعيم ضد (كوفيد-19) للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين الـ12 و17 عامًا في الـ15 من أكتوبر المقبل.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي- حسبما قلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأربعاء- إن الحملة ستبدأ بمنطقة العاصمة الوطنية المعروفة بـ مترو مانيلا، وستكون الأولوية للذين يعانون من أمراض القلب والكلى ولديهم مشكلات بالجهاز التنفسي.

وأضافت أنه بعد أسبوعين ستُنفذ الخطوة التي يطلق عليها اسم "تجربة أداء" إلى مناطق أخرى، حيث تسعى السلطات لحماية مزيد من الأشخاص ضد السلالات المعدية والمتحورة من الفيروس.

وأشارت المسئولة إلى أنه لا توجد لقاحات أخرى سوى "موديرنا" و"فايزر" الأمريكيين المضادين للفيروس اللذين حصلا على تصريح بالاستخدام الطارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ12 و17 عامًا، ولن يتم استخدام لقاحات أخرى غيرهما لتلك الفئة العمرية في الفلبين.

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