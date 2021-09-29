الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 حالات لغلق المدارس والفصول حال انتشار فيروس كورونا

عمليات الوزارة
عمليات الوزارة

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاًبا دوريًا، بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

ونص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما نص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

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وأكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17-8-2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

وحدد الكتاب الدوري اجراءات غلق المدارس والفصول ضمن خطة الوزارة للالتزام بالاجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنفيذ اليات الغلق كما يلي: 

١- يتم غلق الفصل حال ظهور أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، حيث يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

٢-  يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

٣- غلق مجمع مدارس، يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

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٤- عند فرض حجر صحي على قرية أو مدينة يتم غلق مدارس قرية أو مدينة، وذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر.

٥- غلق مدارس محافظة، تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.

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