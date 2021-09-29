الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يرحب برفع سعر قنطار القطن.. ويطالب بتشريع يوحد نقابة الفلاحين

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين

رحب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بترتفاع سعر قنطار القطن إلى 4300 جنيهًا من الفلاحين بزيادة السعر ضعف ما كان عليه العام الماضي ووصول سعره في بعض المحافظات لـ4650 جنيهًا، رغم أن سعره العام الماضي كان 1800 جنيهًا في ظل ثبات أسعار البذور وتكلفة الأيدي العاملة.

وقال النائب السيد شمس الدين، في تصريحات لـ" الدستور"، إن ارتفاع سعر القطن يأتي كاستجابة من الحكومة لما سبق وطالب به خلال إحدى جلسات مجلس النواب العامة جنيه استجابة لطلبه في الجلسة العامة عندما طالب وزير الزراعة بتدعيم الفلاح المصري والعمل على تشجيعه لزراعة القطن وإعادة الاهتمام بالمحصول الاستراتيجي ذو المكانة العالمية المتميزة وذلك لإعادة تشغيل الصناعات المرتبطة بمحصول القطن من محالج ومصانع غزل ونسيج.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك أمر بتشجيع زراعة القطن و وجه بتوطين القطن طويل التيلة في الصناعة المصرية، وتعظيم الفائدة منه، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أولت زراعة القطن اهتماما بالاعتماد على البحث العلمي، فيما تجرى تجارب  عن القطن قصير التيلة في شرق العوينات.

تشريع لنقابة موحدة للفلاحين

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دعم الفلاحين باعتبارهم عماد الاقتصاد المصري سيعود بالنفع على المجتمع، كما أنهم لم يخرجوا في مطالبات فئوية كما أن نقابتهم مشتته، مشيرًا إلى أنه سيقترح في دور الإنعقاد القادم بتشريع يحدد نقابة موحدة للفلاحين لدعمهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة. 

ولفت شمس الدين، إلى أن تشجيع الفلاحين على زراعة القطن سيؤدي إلى إزدهار صناعة الغزل والنسيج وتشغيل المصانع  والمحالج وبالتالي تشغيل أيدي عاملة كثيرة وعمل انتعاش اقتصادي بتصدير المنسوجات المصرية وهو ما سيدعم الناتج القومي.

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