الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 28 22

وادى النطرون 29 21

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 22

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 32 21

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 33 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 34 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

ادفو 36 24

أبوسمبل 35 24

الوادى الجديد 35 19

شلاتين 34 24

ابو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26

