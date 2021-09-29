الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة عودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

برهم صالح
برهم صالح

شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ب‍بغداد عددًا من مطارنة وأساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم ضم المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، ونيافة الأسقف مار كوركيس، ونيافة الأسقف المرتسم حديثًا مار شمعون دانيال".

وأكد صالح أن المسيحيين مكون أصيل في البلد، ولهم اسهامات كبيرة في مختلف جوانب الحياة إلى جانب أقرانهم من باقي المكونات، مشددًا على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، قدم نيافة الأسقف مار شمعون دانيال، شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لمتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية

«تابع نتيجة تنسيقك».. لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2021

وزيرة الصحة: استقبال 4.4 مليون جرعة من لقاح كورونا «سينوفارم» بمطار القاهرة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في المزارع والأسواق

«قالتلي أنا على وش ولادة».. اعترافات المتهم بطعن سيدة حامل بأكتوبر

عامل يجمع مليون و200 ألف جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر 6 أشهر إضافية

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولى على جرائم المستوطنين «مريب»

الخارجية العراقية تطالب بالاهتمام بالقضيّة الفلسطينيّة وسط التصعيد الإسرائيلي