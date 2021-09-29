الرئيس العراقي يشدد على ضرورة عودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ب‍بغداد عددًا من مطارنة وأساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم ضم المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، ونيافة الأسقف مار كوركيس، ونيافة الأسقف المرتسم حديثًا مار شمعون دانيال".

وأكد صالح أن المسيحيين مكون أصيل في البلد، ولهم اسهامات كبيرة في مختلف جوانب الحياة إلى جانب أقرانهم من باقي المكونات، مشددًا على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، قدم نيافة الأسقف مار شمعون دانيال، شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لمتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد.