الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تعقيم وتطهير محطات وقطارات السكة الحديد اليوم

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنها تواصل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم كل قطارات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر وذلك اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة داخل محطات السكك الحديدية، وكذلك داخل المحطات بالوجهين البحري والقبلي، وذلك منعًا للتعرض للغرامة المالية الفورية.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه يتم تعقيم المبنى الإداري الموجود بمحطة رمسيس بالقاهرة، وذلك منعًا للتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

تعقيم القطارات اليوم مواعيد كورونا

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