5 أكتوبر.. المؤتمر التحضيري لمعرض التجارة الإفريقية البينية

يعقد البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، المؤتمر التحضيري لمعرض التجارة الإفريقية البينية، والذى يعقد تحت شعار “تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريه بين مصر وإفريقيا”، في إطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، يوم ٥ أكتوبر ٢٠٢١ بالقاهرة.

ويشارك في المؤتمر الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورافي بيلاي، عضو المجلس التنفيذي للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية بجنوب إفريقيا، وكانايو أواني، المديرة العامة لمبادرة التجارة الإفريقية البينية - البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومي عسل، رئيسة مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وممدوح سلمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية.

ويستهدف المؤتمر تعزيز سبل التعاون التجارى بين الدول الإفريقية، وبحث معوقات التجارة البينية وتحديات تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية، كما يشمل المؤتمر الإعلان عن عدد من الفعاليات الخاصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية في دورته الثانية والمقرر عقده بدولة جنوب إفريقيا، في الفترة من ١٥إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

ويهدف معرض التجارة الإفريقية البينية لعام 2021، إلى توفير منصة فريدة لتسهيل تبادل معلومات التجارة والاستثمار لدعم زيادة التجارة الإفريقية البينية، في إطار تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، والذي بدأ العمل به في 1 يناير 2021.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 5 آلاف مشارك من جميع البلدان الإفريقية الـ55، وبقية دول العالم، كما من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات جديدة بقيمة تصل لأكثر من 40 مليار دولار.

وتشمل أهداف معرض التجارة الإفريقية البينية، العمل على إيجاد آليه متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الإفريقية، ومناقشة الحلول الخاصة بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الإفريقية.