الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس سيدة بتهمة النصب علي المواطنين بحجة السفر خارج البلاد

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بزعم أن لها القدرة على تسفيرهم خارج البلاد للعمل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص، مقيم بمحافظة الشرقية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تم تشكيل فريق بحث بإجراء وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام سيدة بدون عمل، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها، وتمكنت من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

المالية حبس تنسيق الإسكندرية المواطنين محافظة الشرقية مدير محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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