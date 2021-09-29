«سبورت»: وزارة الصحة تسمح بحضور جماهيري في الدوري الإسباني بنسبة 100%

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، السماح بالحضور الجماهيري الكامل في مدرجات الملاعب المختلفة في بطولة الدوري الإسباني والأحداث الرياضية الأخرى بنسبة تصل إلى 100%.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن بيان أصدرته الوزارة تأكيدها على أهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية على الرغم من زيادة سعة الحضور الجماهيري خاصة خارج الملاعب الرياضية بنسبة 80% وفي الأماكن المغلقة.

وأفادت بأنه سيبدأ العمل بهذا القرار بداية من الجمعة المقبلة الموافق 1 أكتوبر وحتى نهاية نفس الشهر، حتى يتم تقييم الوضع من جديد والإعلان عن قرارات أخرى في جميع أنحاء إسبانيا.

وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة امتثال الجميع للاستخدام الإلزامي للكمامة واحترام الإجراءات الصحية، وبالتالي، فإن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض متوافقة مع فيروس كورونا، وكذلك الذين تم عزلهم أو في فترة الحجر الصحي، لن يتمكنوا من حضور الأحداث الرياضية.

وحظرت الوزارة بيع الأطعمة والمشروبات خلال الأحداث الرياضية، ولن يسمح بالتدخين وبيع منتجات التبغ سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

وألزمت الوزارة توفير تهوية طبيعية بشكل دائم في الداخل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم استخدام التهوية القسرية من أجل الحصول على تجديد مناسب للهواء، وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة على تفاصيل الدخول والفترات الزمنية وإجراءات الأمن الصحي وشروط القبول.