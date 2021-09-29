الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سبورت»: وزارة الصحة تسمح بحضور جماهيري في الدوري الإسباني بنسبة 100%

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، السماح بالحضور الجماهيري الكامل في مدرجات الملاعب المختلفة في بطولة الدوري الإسباني والأحداث الرياضية الأخرى بنسبة تصل إلى 100%.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن بيان أصدرته الوزارة تأكيدها على أهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية على الرغم من زيادة سعة الحضور الجماهيري خاصة خارج الملاعب الرياضية بنسبة 80% وفي الأماكن المغلقة.

وأفادت بأنه سيبدأ العمل بهذا القرار بداية من الجمعة المقبلة الموافق 1 أكتوبر وحتى نهاية نفس الشهر، حتى يتم تقييم الوضع من جديد والإعلان عن قرارات أخرى في جميع أنحاء إسبانيا.

وشددت الوزارة على ضرورة مراقبة امتثال الجميع للاستخدام الإلزامي للكمامة واحترام الإجراءات الصحية، وبالتالي، فإن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض متوافقة مع فيروس كورونا، وكذلك الذين تم عزلهم أو في فترة الحجر الصحي، لن يتمكنوا من حضور الأحداث الرياضية.

وحظرت الوزارة بيع الأطعمة والمشروبات خلال الأحداث الرياضية، ولن يسمح بالتدخين وبيع منتجات التبغ سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

وألزمت الوزارة توفير تهوية طبيعية بشكل دائم في الداخل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم استخدام التهوية القسرية من أجل الحصول على تجديد مناسب للهواء، وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة على تفاصيل الدخول والفترات الزمنية وإجراءات الأمن الصحي وشروط القبول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

«ثبات في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

طبيب وغرفة عزل فى كل مدرسة خلال العام الدراسى الجديد

«شيشة الفتيات» في مصر تقلق «الصحة العالمية»

«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائى مع السعودية قبل نهاية 2021

«بوكيهات ممبار وتورتة ورق العنب».. خريجة أداب تقدم الطعام فى شكل هدايا (صور)

نجلاء بودن.. أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى