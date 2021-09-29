اليابان تسمح للصيدليات ببيع مجموعات اختبار كوفيد-19 الطبية

بدأت وزارة الصحة اليابانية في السماح للصيدليات ببيع مجموعات اختبار الأجسام المضادة لوباء كوفيد-19 التي يستخدمها حاليًا المتخصصون الطبيون، وذلك في خطوة غير استثنائية لاحتواء انتشار كوفيد-19 من خلال اكتشاف العدوى في مرحلة مبكرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الوزارة أبلغت حكومات المحافظات أمس الأول الإثنين أن الصيدليات التي يعمل بها أطباء صيادلة سيسمح لها ببيع مثل هذه الأدوات على الفور.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا- في مؤتمر صحفي- إن "مجموعات اختبار الأجسام المضادة أصبحت متاحة في الصيدليات"، مشجعًا المواطنين على إجراء الاختبار بأنفسهم عندما يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام وزيارة المؤسسات الطبية (إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية)".

وأضاف أن اختبارات الأجسام المضادة تكشف الفيروس المسبب COVID-19 في العينات باستخدام مادة تلتصق بمضاداته- البروتينات التي تجعل الجهاز المناعي ينتج أجسامًا مضادة ضد الفيروس، موضحًا أن الأمر يستغرق حوالي 15 إلى 30 دقيقة للحصول على النتائج.

وأكد أن الصيادلة سيقومون بشرح كيفية إجراء الاختبار للأشخاص الذين يشترونها، موضحًا أنهم سيقدمون النصائح بضرورة مراجعة الطبيب إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس.