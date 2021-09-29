أسترازينيكا توافق على تزويد تايلاند بـ60 مليون جرعة لقاح إضافية في 2022

وافقت شركة استرازينيكا، اليوم الأربعاء، على تزويد تايلاند بـ 60 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس (كوفيد-19) في عام 2022.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة التايلاندية اليوم، ستوفر الشركة 60 مليون جرعة بنهاية الربع الثالث من العام المقبل، بحسب موقع “ذا نيشن تايلاند” الإخباري التايلاندي.

وذكرت أسترازينيكا أن صفقتها الحالية لتزويد تايلاند بـ 61 مليون جرعة بنهاية العام الجاري لا تزال سارية، وأضافت أنه حتى الآن، تم تسليم 6ر24 مليون جرعة خلال هذا العام، منها ثمانية ملايين في سبتمبر الجاري.

وتسمح الاتفاقية الجديدة للحكومة التايلاندية بالانتقال إلى لقاح أسترازينيكا المرشح AZD2816 إذا تمت الموافقة عليه من جانب الجهة المنظمة في تايلاند، وهو يستهدف متغيرات مثل دلتا، السلالة السائدة في تايلاند، ويخضع حاليا لتجارب المرحلتين الثانية والثالثة.

وقالت أسترازينيكا إنها ستؤكد الجدول الزمني للتسليم في وقت لاحق.