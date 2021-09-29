سفير أوكرانيا لدى اليابان: ليس هناك أي عقبات أمام توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرهي كورسونسكي إنه لا يرى أي عقبات أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان.

وقال كورسونسكي- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء-: "آمل حقًا أن يوافق اليابانيون على بدء محادثات التجارة الحرة، فمن وجهة نظري، لا توجد عقبات أمام تحقيق هذه الغاية، لأننا نحن واليابان لدينا تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، مما يعني أن إطارنا القانوني هو نفسه تقريبًا".

وأضاف السفير الأوكراني أنه من أجل التوقيع على الاتفاقية، يحتاج البلدان إلى الاتفاق على مجموعة محدودة من السلع المحمية، ويظلان مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستنتهي في غضون عامين، معتقدا أن أوكرانيا قد تكون موضع اهتمام لليابان بسبب المعادن الأرضية النادرة والمنتجات الغذائية.

وشدد كورسونكي على أهمية تحديث اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة مع اليابان عام 1986، لافتا الانتباه إلى المساوئ الحالية التي تواجه الشركات اليابانية.

وتابع موضحا "إنهم يدفعون ضرائب على رأس المال المسحوب ثلاثة أضعاف ما يدفعه الأوروبيون، وبالتالي فإن هذا يقيد الاستثمار كثيرًا، قائلا " أود أن أصدق أننا سنشهد هذا العام جولة نهائية ثالثة من المفاوضات بين وزارتي المالية في أوكرانيا واليابان والاتفاق على هذه الاتفاقية وتعديلها".