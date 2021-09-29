الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحثا زيادة معدلات السياحة.. مساعد وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الروسي

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية يلتقي مبعوث الرئيس الروسي

التقى السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أمس الثلاثاء، في موسكو، مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر مصر لدى روسيا.

معدلات السياحة الروسية إلى مصر

وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، خلال اللقاء، عن ترحيب مصر بالطفرة الكبيرة التي شهدتها علاقات البلدين مؤخراً، مؤكدا على تطلعنا لتعزيز التعاون القائم بين مصر وروسيا في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات الكبرى بين البلدين، على رأسها مشروع الضبعة ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

لقاء السفير بدر عبد العاطي مع ومبعوث الرئيس الروسي

وتناول اللقاء بحث سبل زيادة تدفقات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك على ضوء القرار الروسي الصادر مؤخرا باستئناف رحلات الطيران المباشرة من مختلف المدن الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي ستشهد تكثيفاً في الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده لدور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومنوهاً إلى حرص بلاده على استمرار التشاور مع مصر حول كافة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أبدى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات في المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء تناول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان. 

مصر روسيا مساعد وزير الخارجية الرئيس الروسي السياحة شرم الشيخ

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وائل لطفي

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